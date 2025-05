Národní archiv zveřejnil online dokumenty o procesu s Miladou Horákovou

„Pro web jsme vytvořili pyramidu informací, od přehledných článků pro čtenáře, kteří nechtějí do hloubky, až po detailní studie pro ty, kdo se chtějí ponořit do materiálů. Kdo chce, může jít až na úroveň konkrétních záznamů a míst,“ říká Českému rozhlasu publicista a dokumentarista Marek Janáč, který se na projektu podílel. Web nabízí návštěvníkům možnost nejen číst o procesu, ale také nahlédnout do archivních dokumentů, které byly dosud přístupné pouze badatelům v badatelnách.

3:41 Volební právo pro ženy i zrušení celibátu pro učitelky. Před 150 lety se narodila Františka Plamínková Číst článek

Ředitel Národního archivu Milan Vojáček vysvětluje, že cílem projektu bylo „ukázat mechanizmy procesů a dát na jedno místo audio-vizuální i psané materiály. Ukázat mechanizmy propagandy, jak fungovaly.“

Podle něj jde o výjimečný projekt, který umožní pochopit nejen samotný proces s Horákovou, ale i širší kontext represivní justice tehdejšího režimu. „Zveřejněním těchto materiálů chceme podpořit historickou paměť a umožnit veřejnosti pochopit, jak fungovala státní moc v padesátých letech,“ dodává Vojáček.

Archivářka Alena Šimánková hodnotí celý proces s Miladou Horákovou jako jedno velké divadlo. „Byl to monstrproces, který měl jediný cíl: zastrašit příslušníky ideologických skupin, které tu tehdy byly. A na konci mělo tohle divadlo tragické vyústění v podobě trestů smrti.“

Podle Šimkové jsou ve fondech Národního archivu dokumenty, které jednoznačně ukazují, že výsledek procesu byl předem stanoven. „V dokumentech je jasně vidět, že tresty byly stanoveny už předem. Máme dokumenty z přípravy procesu, z tvorby scénáře.“

3:22 Jak se měnil obraz osvobození. Komunisté zveličovali roli Rusů, Američany vydávali za padouchy Číst článek

To, že se jedná o zrežírované divadlo, ví historici už dávno. Marek Janáč se teď zabývá tím, jak divadlo působilo navenek. „Třeba některé výroky byly Horákové vloženy do úst nebo přeházeny. To dokazuje Šedá kniha, což je propagandistický materiál, který vznikl několik dnů po procesu, kterou srovnáváme se stenozáznamy a dalšími dokumenty. Podle Janáče má projekt ukázat, jak rozsáhlá byla manipulace a jak důležitá je schopnost číst mezi řádky.

Národní archiv také získal střih na kostým pro Miladu Horákovou, který vytvořil její krejčí Stanislav Vyhlídal. Jeho dcera Eva Mráčková tento střih dlouho opatrovala a dnes ho Národnímu archivu oficiálně předala.

„Když můj otec zemřel, likvidovala jsem jeho pozůstalost. Bylo mi líto střih na šaty pro Miladu Horákovou vyhodit do popelnice. Spojila jsem se s Klubem Milady Horákové a předala jsem ho panu Janáčovi, který slíbil, že ho dá do muzea,“ vzpomíná. „Táta střih normálně uchovával v šuplíku. Ukazoval mi ho, usmíval se, byl šťastný, že mi to mohl ukázat.“