Národní muzeum otevírá expozici s Lucy. ‚Pravěký člověk nebyl hnusný, měl ozdoby,‘ míní archeoložka

Od pondělí si můžete v pražském Národní muzeu prohlédnout více než tři miliony let staré prapředky člověka - dvě fosilie známé jako Lucy a Selam, které jsou nejcennější památkou Etiopie. V Evropě jsou na výstavě vůbec poprvé. V historické budově budou dva měsíce jako součást nové stálé expozice s názvem Lidé a jejich předci.

Lucy a Selam

Lucy a Selam | Zdroj: Národní muzeum Praha

Exponáty v expozici Lidé a jejich předci jsou umístěny netradičně – jakoby celý sál zaplnil obří model černého skalního převisu, ve kterém jsou zapuštěné odkryté hroby s vykopávkami. „Tady pod převisem bychom měli mít nejstarší archeologické nálezy, které jsou datovány do úseku 600 000 let před naším letopočtem,“ říká kurátorka Národního muzea Viktoria Čišťáková.

Poslechněte si reportáž o expozici Lidé a jejich předci v Národním muzezu

„Archeologie je příběh krajiny a lidí. Archeologové zkoumají, jak lidé fungovali v krajině a vitríny by měly symbolizovat umístění artefaktu přímo v té krajině,“ doplňuje.

V pomyslných hrobech z období staršího pravěku jsou hlavně kameny. „Jenom v této části máme skoro tisíc artefaktů. Přestože doba kamenná zní pro laika jako něco spojeného hlavně se Štorchem a lovci mamutů, tak byla mnohem bohatší,“ míní Čišťáková a zmiňuje například břidlicovou destičku z lokality Tmaň s rytinou z doby před 13 000 lety.

Archeoložka Viktoria Čisťáková si uvědomuje, že návštěvníky budou v nové expozici lidé a jejich předci nejvíc zajímat fosilie Lucy a Selam, které Národnímu muzeu půjčili na dva měsíce kolegové z Etiopie, ale atraktivní je také nejtěžší exponát této výstavy – mamutí skládka.

Nejtěžší exponát výstavy – mamutí skládka | Zdroj: Národní muzeum Praha

„Tento exponát je nejtěžší, byl velmi komplikovaný z hlediska konzervace a transportu. Je to mamutí kel a mamutí kosti. Mamutí skládka byla objevena v oblasti Dolních Věstonic a mimo mamutího klu jsou její součástí také kosti pravěkého tvora.

Expozice nabízí i exponáty z doby neolitu (mladší doby kamenné). Podle archeoložky Čišťákové právě toto období nabízí krásné keramické nádoby a šperky. „Lidé v pravěku opravdu dbali na svůj vzhled. Bohužel máme klišé z filmu, že pravěký člověk je hnusný, má kožešiny… To vůbec není pravda. Když se podíváme na archeologické nálezy, tak je vidět, že měli krásné, specifické a výrazné ozdoby.“

Fosilie Lucy | Zdroj: Národní muzeum

Expozice představuje nejucelenější přehled paleolitických nálezů z českého území: od nejstarších artefaktů z Přezletic datovaných do období 600–400 tisíc let před naším letopočtem, přes slavnou skládku mamutích kostí z Dolních Věstonic, až po umělecké výtvory lovců z konce starší doby kamenné.

