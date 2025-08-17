Náš zachránce se stal mým manželem aneb Když Němec skrýval Žida
Pocházela ze smíšeného manželství: její židovský otec patřil za první republiky na Slovensku k vyšším vrstvám a i v období Slovenského štátu byl dlouho chráněnou osobou. V roce 1944 se však celá rodina stala prakticky ze dne na den naopak lovnou zvěří. Jejich sedmiměsíční úkryt na osamělém statku sudetského Němce poblíž Nitry přes vysoké odměny a hrozící kruté tresty nikdo neprozradil.
Tam taky tehdy patnáctiletá dívka poprvé uviděla svého budoucího manžela, který stejně jako jeho příbuzní riskoval pro cizí lidi život. Ocenění Spravedlivý mezi národy v roce 1998 se už nedočkal, Eva Mosnaková se však o své dramatické zážitky z dětství dělila ještě dalších 26 let.
Eva Mosnáková se narodila 16. prosince 1929 v Brně, přestože její otec i ona sama strávila většinu života na Slovensku. V Brně totiž žila její budoucí maminka Otilie, která se náhodou seznámila s jejím otcem, Slovákem Andrejem Fuchsem. Toho na několik let do moravské metropole zavedlo jeho silné přání studovat vysněnou školu.
„Jeho otec chtěl, aby se stal právníkem, to bylo tehdy velmi ceněné povolání. Když umřel, tatínka vychovávala teta a ta věřila, že toto přání splní. Jenže on trval na tom, že chce být veterinářem, a vysokoškolské vzdělání v oboru bylo možné získat jen v Brně (tehdejší Vysoká škola veterinární v Brně, dnešní Veterinární univerzita Brno, pozn. autora).“
„Během studijního pobytu v Brně se náhodou potkal s maminkou – jednou v létě se šel s kamarády koupat v Komíně (tehdy okrajová část Brna, připojená v roce 1919, pozn. autora) do Svratky a proti nim šla skupinka místních děvčat. Ta si ho všimla, protože byl velmi hezký, měl nezvykle světlou pleť. Za chvíli se děvčata začala shánět, kde je Týli, začala ji hledat a našla ji, jak sedí s mým otcem a povídají si.“
„Byla to láska na celý život a myslím, že nebýt mé maminky, otec by asi nepřežil válku, ona mu vždy dokázala vymluvit deprese, které měl z toho, že trpíme kvůli němu.“
Andrej Fuchs byl totiž Žid a plánované smíšené manželství se přinejmenším jeho rodině nijak zvlášť nezamlouvalo. Ale opět si prosadil svou – oženil se v zimě roku 1929 hned, jak ukončil studia a získal místo obvodního zvěrolékaře v Handlové na západním Slovensku.
„Ta svatba byla tak civilní, že civilnější už být ani nemohla. Otec přijel do Brna, koupil kytici a šli na městský úřad. Svědky si našli na ulici, neměli ani svatební fotografii. Maminka se rozloučila s rodinou a odjeli spolu do Handlové.“ V hornickém městě tehdy žily tři větší skupiny obyvatel – chudí horníci především slovenské národnosti, dále karpatští Němci a židovská komunita.
Ta se rovněž hlásila spíše ke kultuře německých obyvatel, jichž byla ve městě asi polovina. Trvalo nějakou dobu, než česky hovořící Otilii okolí přijalo, malá Evička chodila do německé školky, aby se dobře naučila jazyk. Atmosféra ve městě se za pár let začala zhoršovat.
„Bydleli jsme přímo na náměstí a já jsem se odmalička dívala z oken ven, kde se děly zajímavé věci. Nejen trhy se spoustou zajímavého zboží, ale při státních svátcích tam vystupovali politici a řečnili. Pak se to najednou změnilo, když volby v Německu vyhrál Hitler a ti mladí karpatští Němci se začali aktivizovat. Tvrdili, že jdou do Německa učit se cvičit, ale učili se terorismus. Vrátili se, měli černé uniformy, pochodovali na náměstí, hajlovali, už se vědělo, že je zle.“
Maminku jsem neviděla dva roky
Atmosféra v Handlové rychle houstla a po incidentu, kdy němečtí mladíci vytáhli z domu rabína a začali ho ponižovat přímo před jeho vlastními dětmi, většina Židů město opustila. Evin otec navíc přišel o práci, a maminka se proto v roce 1938 rozhodla, že své jediné dítě raději na čas pošle ke svým dvěma sestrám do Brna.
Obě si malou neteř zamilovaly a snažily se jí co nejlépe nahradit chybějící mateřskou náruč: „Teta Máří se provdala za Otakara Charváta, který byl tajemníkem Univerzitní knihovny - pro mě to bylo výborné, protože mi nosil knihy, které jsem potřebovala, jak jsem rostla. Mezitím rodiče bydleli u otcovy sestřenice v Nitře a maminka jezdila do Bratislavy hledat mému otci místo.“
„Nakonec se díky ní stal obecním zvěrolékařem v Močenku, větší vesnice nedaleko Nitry. To už byl vyhlášený Slovenský štát a v Brně se objevili němečtí vojáci. Na to nikdy nezapomenu, jak se jejich armáda valila ulicemi Brna – pěšáci, motocykly, náklaďáky. Dívali jsme se na to z okna, teta Máří plakala.“
„To už jsem chodila do obecné školy, ale pak jsme se přestěhovali a já začala chodit do jiné školy. Zpočátku to bylo těžké, protože to bylo v průběhu školního roku, byla jsem cizí a spolužačky mě mezi sebe nepřijaly. Ale pak se to i díky panu učiteli podařilo zlomit. Od té doby ale chápu, jak je důležité, aby i ty dnešní děti přijaly k sobě ty utečence, a jak ty cizí děti u nás trpí, když jsou odstrkované, protože i já jsem taková byla.“
V roce 1940 už na tom byli Evini rodiče v novém působišti poměrně dobře a chtěli, aby se k nim dcera zase vrátila. Protože ale mezi Brnem a Močenkem byla už přesrok nová státní hranice, musela mít Eva cestovní pas. Přestože její druhá teta Anna (Eva jí říkala Ála) pracovala na brněnském policejním ředitelství, vyřizování dokladů se vleklo.
„Němci absolutně nechápali, co jsem vlastně zač, mysleli, že jsem dospělý člověk. Už byl konec školního roku a pas stále nikde. Nakonec Ála řekla: ‚Víš co? My tě propašujeme!‘ Přijeli jsme spolu k hranici u Moravského Lieskového (v Bílých Karpatech u Strání na Uherskohradišťsku, pozn. autora), z druhé strany přišla maminka, kterou jsem dva roky neviděla.“
„Byla krásná, na sobě měla červenou halenku a nádherné vlasy, ve slunci přímo zářila. Nerozmýšlela jsem se, podlezla jsem hraniční závoru a vrhla se jí do náruče. Když vyšli ven celníci - nebyli to Němci, ale starší Rakušané, tak se zajímali hlavně o Álu, která byla moc pěkná. Požádala, jestli se i s mojí maminkou můžeme jít vykoupat na protektorátní stranu. Nic nenamítali, ani zřejmě nevěděli, ke komu vlastně patřím, takže nakonec maminka přešla na Slovensko i se mnou a teta Ála se vrátila do Brna.“
Kromě nás skoro nikdo nepřežil
Na Slovensku začala Eva chodit do měšťanské školy a pro jistotu ji rodiče nechali překřtít z původního vyznání československé církve (husitské) na katoličku.
Na Slovensku postupně sílila persekuce Židů – museli povinně nosit hvězdu a dodržovat Židovský kodex (vládní nařízení č. 198/1941 Slov. z., platné od 9. září 1941, slovenská obdoba tzv. norimberských zákonů), řada z nich skončila v pracovních táborech střežených gardisty a v roce 1942 začaly deportace do vyhlazovacích táborů. Andrej Fuchs měl jako veterinář statut hospodářsky důležitého Žida, ale jejich známí postupně mizeli v transportech a prakticky nikdo z nich nepřežil.
„Měli jsme například přátele Fleischmannovi, jejich dcera měla krásné tříleté děvčátko. Chystali se utéct do Maďarska, kde tehdy Židé do koncentráku nemuseli (až od roku 1944, pozn. autora). Ale když náhodou viděli mladíky, které gardisti na hranicích chytili a ztloukli je do krve, tak ta dcera řekla, že utíkat nebude. Tak šli do transportu a už se nevrátili, ani to děvčátko. Když jsme se s nimi loučili, tak ta holčička chodila mezi námi, tahala nás za sukně a nechápavě se ptala, proč všichni pláčeme.“
A na podzim 1944 začal hrozit stejný osud i Fuchsovým, protože po vypuknutí Slovenského národního povstání byly všechny dosavadní výjimky pro Židy zrušeny. Otec s tím ale naštěstí už předem počítal, a proto už o několik měsíců dříve požádal jednoho svého známého, zda by v případě nutnosti jeho s manželkou a dcerou neskryl.
Paradoxně se zachráncem rodiny stal sudetský Němec Heinrich Konrad, který se přiženil ze střední Moravy na Slovensko. Nedokázal být lhostejný k osudu svých židovských sousedů, tím spíš, že sám měl tehdy asi pětiletou dcerku.
Fuchsovi tedy odešli na osamělou usedlost Laciház nedaleko Močenku, kde strávili přes půl roku v jedné zamčené místnosti v neustálých obavách, zda nějaká maličkost neprozradí jejich přítomnost.
Všechny ostatní Židy z okolí mezitím pochytali esesáci pod vedením agilního slovenského zástupce velitele židovského tábora v Seredi Karola Zimmermanna. Usnadnila to až nepochopitelná lehkovážnost pronásledovaných.
„Než jsme se rozešli do těch jednotlivých úkrytů, tak se močenští Židé ještě naposledy sešli, aby se rozloučili. A každý tam řekl ostatním, kde bude, jen můj otec ne. Ostatní naléhali: ‚Pane doktore, vy jste neřekl, kde se budete skrývat, vždyť my všichni jsme to řekli!‘ Ale otec odvětil: ‚Kdybych vám to řekl, tak už by to nebylo tajemství!‘ To nás zachránilo, protože zanedlouho chytili jednoho neopatrného mladíka a ten při mučení prozradil úkryty všech ostatních včetně svých vlastních rodičů.“
Kolem čenichali psi i lidé
Zimmerman se ovšem nechtěl smířit s tím, že mu jedna židovská rodina chybí. Po celém okolí nechal vybubnovat, že kdo prozradí úkryt zvěrolékaře, dostane odměnu pět tisíc slovenských korun. Po týdnu tuto už tak vysokou sumu zvýšil na dvojnásobek. Nikdo je však neudal, i když o jejich úkrytu věděli kromě Konradových i další lidé.
Nakonec ale esesáci přeci jen zachytili určitou stopu, a přestože i ta nakonec vedla do prázdna, rodiče s Evou museli pro jistotu na několik týdnů Lacizáh opustit. Péči o ně převzal bratr paní Konradové Vladimír Mosnák, který se o jejich přítomnosti na statku dozvěděl jen o několik dní dříve.
„Terka odemkla dveře a on uviděl tři hledané lidi – otce znal, maminku nevím a mě určitě ne. Pěkný mladý chlapec – usmívali jsme se na sebe, nastalo takové zvláštní ticho, uvědomila jsem si, že to je nějaká osudová chvíle v mém životem. A taky byla, protože to byl můj budoucí manžel, se kterým jsem pak žila 53 let až do jeho smrti.“
Než Vladimír našel pro Fuchsovy nový úkryt, museli se několik dní schovávat nejprve ve stohu slámy a pak na poli mezi neposečenými kukuřičnými stvoly.
„Tehdy pršelo a navíc vedle toho pole probíhal hon se psy, hrozilo, že nás vyčenichají. Otcovy deprese tehdy vyvrcholily, stále si vyčítal, že my trpíme kvůli němu. Matka ale projevila obrovskou sílu, aby ho uklidnila. Dokonce na něj i jakoby zaútočila: Přestaň, my to chceme přežít i s tebou, ne samotné. Myslím si, že kdyby to bylo jen na něm, tak by se možná šel přihlásit, ale ona mu to nedovolila.“
Vladimír Mosnák našel pro Fuschovy dočasný azyl v jednom neobývaném domě v Šalgově (dnes Svätoplukovo) necelých deset kilometrů od Močenku. Tam strávili zhruba měsíc a v polovině prosince se vrátili zpět na Laciház. Esesák Zimmermann, pro něhož bylo jejich nalezení věcí osobní prestiže, byl totiž ze své funkce zřejmě kvůli hospodářským machinacím odvolán.
Fuchsovi oslavili spolu s Konradovými skutečně šťastné a veselé Vánoce: „Teruška udělala vše, jak se patří – rybu, bramborový salát, koláče ...“
Hned v lednu 1945 však přišel další úder z jiné strany – Vladův otec byl rovněž zapojen do odboje a na své usedlosti nechával přespávat spojky, které z území ovládaného partyzány nosily zprávy do Bratislavy a zpět. V osudnou noc přišli dva česky hovořící muži, rodina je srdečně přijala - dali jim najíst a pak debatovali o aktuálním dění. Najednou ale ti dva vytáhli pistole, byli to příslušníci gestapa.
„Odvedli do nitranské věznice Vlada, jeho otce a ještě i bratra. Toho potom pustili. Vlada strašně mučili, nevím, jestli si někdo umí představit, že ho mlátí těžkými řetězy. To nedělali gestapáci, ale slovenští gardisti. Jednoho z nich dokonce dobře znal z Močenku. Ale neřekl nic. Já jsem si ho potom kvůli tomu celý život vážila.“
Celoživotní láska pomáhala v těžkých chvílích
Vladimír Mosnák i jeho otec putovali do Mauthausenu, oba však přežili, i když Vladimír s velmi podlomeným zdravím, které mu zabránilo vrátit se domů hned po osvobození – vážil jen 38 kilogramů, během cesty zkolaboval a musel být nějakou dobu hospitalizován v Plzni.
„Přijel tedy o hodně později a už nikdy vlastně nebyl zdravý, dostal dva infarkty a při tom druhém zemřel. Já jsem do něj byla hned od počátku velmi zamilovaná, ale velmi nezralá, když jsme se poprvé viděli, nebylo mi ani patnáct let. Ale když jsem se pak dozvěděla, kam ho poslali, tehdy už se samozřejmě vědělo, co to Mauthausen, tak jsem se pro něj hrozně trápila a při tom trápení jsem jakoby dospěla.“
I přes toto trápení prožila Eva velkou radost z osvobození Rudou armádou koncem března 1945. Rodina se musela skrývat do poslední chvíle, nakonec i před slovenskými vojáky, kteří tam přišli.
„Svoboda byla něco úžasného. Já jsem z ničeho nic mohla jít v Nitře po ulici, předtím to bylo nepředstavitelné, byla jsem velmi šťastná. To byl skutečný zázrak. Když to vyprávím studentům, vidím, že to soustředěně poslouchají, i když dříve si asi jen stěží uvědomovali, co jsem zažila za těch sedm měsíců, když jsme s rodiči byli stále v jedné místnosti. Teprve když přišel coronavirus a oni sami zažili něco, co se tomu aspoň trochu blížilo, tak to lépe pochopili.“
Těžkosti nyní naopak dolehly na Heinricha Konrada – skutečným důvodem přitom nebyla jeho národnost, ale snaha získat Laciház. Byla marná – iniciátoři netušili, že není majitelem, ale pouhým nájemcem. Skončil na čas ve vězení, Andrej Fuchs i Vladimír Mosnák museli vyvinout velké úsilí, aby ho dostali na svobodu, poté se Konradovi přestěhovali do Levic.
Komise památníku Yad Vesem udělila v roce 1998 manželům Konradovým a Vladimíru Mosnákovi za záchranu rodiny Fuchsovy titul Spravedlivý mezi národy, toto ocenění bylo dodnes předáno více než šesti stům slovenských občanů. Vladimír a Eva se vzali v roce 1947.
Ani poúnorový režim se k nim však nechoval nijak vstřícně – naopak. Vladimír byl kvůli kritickým slovům na adresu některých funkcionářů v roce 1954 zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k práci v uranových dolech v Jáchymově, což jeho zdraví, trvale zničené vězněním v Mauthausenu, ještě více zhoršilo.
Jednoletý trest mu sice o něco zkrátila prezidentská amnestie z května 1955, plné rehabilitaci se však dočkal až v závěru Pražského jara. To se naopak stalo osudné Evě Mosnákové, když jako pracovnice ministerstva zemědělství podepsala petici proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy – jí i manželovi byly sníženy platy a pak i důchody.
Za svobodu, jejíž cenu poznala už jako dítě, však nikdy nepřestala bojovat. Hned po sametové revoluci začala veřejně prezentovat své zkušenosti s fašistickým i komunistickým režimem. Prakticky až do své smrti 29. listopadu 2024 cestovala po celé zemi nejen v rámci projektu „Zapomenuté Slovensko“, kde spolu s dalšími přeživšími vyprávěla jak o osudu svém, tak těch, kteří neměli tolik štěstí.
Vedla rovněž Klub seniorů přeživších holocaust při Židovské náboženské obci v Bratislaě a také zdravotní tělocvik pro seniory Za své aktivity byla několikrát vyznamenaná, mj. prezidentem republiky Andrejem Kiskou a Velvyslanectvím USA v Bratislavě. Její statečnost a celoživotní oddanost lidským právům ocenil po její smrti na sociální síti také současný slovenský prezident Peter Pellegrini.