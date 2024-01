Návrat ‚dvěstěpadesátiny památky UNESCO‘. Italští karabiniéři přivezli do Olomouce ukradenou postilu

Olomouckému arcibiskupství se vrátila 80 let pohřešovaná kniha z počátku 16. století. Italští četníci ji zadrželi předloni v aukční síni v Terstu a tento týden ji přivezli zpět do Olomouce. Jedná se o tzv. postilu, knihu s úryvky novozákonních epištol a evangelií. Ve své době prý patřila k bestsellerům. Olomouc 13:52 18. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupce italské policie přivezl zpět do Olomouce 80 let ztracenou historickou knihu z 16. století | Foto: Blanka Mazalová | Zdroj: Český rozhlas

Autorem knihy je dominikán Vilém z Paříže. Navrácený exemplář vyšel roku 1518 v Basileji. Jak se dostala do Olomouce, je tak trochu záhadou.

„Je známo, že byla v rukou nějakého českého protestanta, který si do ní zapsal poznámky. Některé takové s ostře protikatolickým vyzněním. Pak se nějak dostala do ruky olomouckého kanovníka Davida Pippera z Jáchymova a ten knihu kapitulní knihovně daroval,“ říká archivář Štěpán Kohout.

Tam byla až do 40. let 20. století, kdy dostala dvě signatury. Právě díky signatuře ji italští policisté identifikovali. Olomoucký biskup Antonín Basler popisuje, jak se před dvěma lety dozvěděl o osmdesát let ztracené postile.

„Přišel doporučený dopis od soudu, že tato kniha byla zachycena a že máme tři měsíce na to, abychom se o ni přihlásili. Rozběhlo se jednání s karabiniéry, kteří se o to zasloužili,“ uvádí Basler.

Knihu slavnostně v Olomouci předal podplukovník Giuseppe Marseglia, zástupce velitele oddílu pro ochranu kulturních památek. Oddíl má podle něj největší databanku hledaných a ztracených památek na světě, víc než sedm milionů položek a jsou první na světě, kteří takto cíleně památky vyhledávají od roku 1969.

Nalezená postila se opět vrátí do olomoucké kapitulní knihovny. Ta podle archiváře Štěpána Kohouta obsahuje přes 600 rukopisů od 10. do 20. století, necelých 280 prvotisků, tedy tisků do roku 1500 a necelé tři tisícovky starých tisků, tedy knih do roku 1850.

Mezi nejzajímavější kousky patří kniha ze slavné knihovny uherského krále Matyáše Korvína. A protože zbytky Korvínovy knihovny jsou památkou UNESCO, má olomoucká kapitulní knihovna jednu dvěstěpadesátinu památky UNESCO.

