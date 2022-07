Po stopách Návratu krále Šumavy. V Údolí smrti stříleli pohraničníci lidi, kteří utíkali ze země

Vznikla podle něj rozhlasová četba na pokračování, divadelní hra a teď je ve střižně televizní minisérie. Román Návrat krále Šumavy jihočeského spisovatele Davida Jana Žáka vyšel před deseti lety, ale teprve teď zaznamenal obrovský zájem o umělecké zpracování. Na místa, kudy v čase nastupující komunistické diktatury chodil legendární převaděč Josef Hasil, mrštný houževnatý chlapík nevelké postavy, vás teď zavedeme v seriálu Česko mezi řádky. ČESKO MEZI ŘÁDKY České Budějovice 19:30 12. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Král Šumavy Josef Hasil | Foto: Archiv bezpečnostních složek ČR, Historický fond (H), H-301

Dneska je skutečně počasí, že by psa nevyhnal. Je mlha a hustě prší. Není vidět na víc než 20 kroků před sebe. Ale to je to správné šumavské počasí, protože my se dnes se spisovatelem Davidem Žákem vydáváme do míst, kudy převáděl lidi za hranice slavný převaděč Král Šumavy Josef Hasil.

„To je přesně ono. Dneska jak tady jdeme, tak ta mlha, déšť, sychravo, takové to podiv. To je přesně ono. Tady se vždycky střílelo, tady se vždycky pašovalo, tady se odehrávaly dějiny, i ty malé lidské. Teď tady úplně vidím toho Hasila, toho Krále Šumavy. Převádí tu skupinu matek s malými dětmi nebo kněze. Úplně si to člověk představí a já to vidím,“ popisuje Žák.

Šumava teď správně šumí, šustí. Jsme pod stromy. Mokrá tráva se nám obtáčí kolem nohou. Jsme v místě na Kamenné hlavě nedaleko Českých Žlebů. Kdyby byl výhled, tak se díváme do takzvaného Údolí smrti.

Přes České Žleby

„U Kamenné hlavy je Údolí smrti, protože tady zemřelo nejvíc lidí. Jakmile je mlha, tak najednou člověk znejistí, protože tady dřív stávaly chalupy. Tady bylo něco kolem 80 chalup,“ ukazuje Žák.

Jsme na místech, kde bývala vesnice, která ale zanikla. Popojedeme kousek dál zase. Když se vžiji do románu Návrat krále Šumavy, kde se popisuje, jak Josef Hasil, Zdeněk Vyleta a další jeho kamarádi převádějí lidi za kopečky, tak tady přímo na tomto místě se odehrávají nejdramatičtější scény.

„Hasil přecházel přes České Žleby z toho důvodu, protože jeho bratr Bohumil tady pásl krávy. Jako kluci to tady velice dobře znali. Chodili tudy, protože je to tady přehledné. I když je mlha. A jsme kousek od místa, kde byl zastřelen Bohumil Hasil. Je to nějakých 500 metrů odtud,“ přibližuje Žák.

„Vím, že když se dám trošku doprava, tak je tam sice dnes les, ale býval tam Horní a Dolní Cazov - dvě německé vysídlené vesnice, kde byl úkryt.“

Horní a Dolní Cazov hraje v Žákově románu velkou roli. „Tam byla spousta přestřelek. A co se týče terénu, tak on věděl, že tady se může schovat i snadno vidí hlídku, takže může se jí vyhnout. Chodil buď přes Údolí smrti, nebo přes Radvanovický vrch, nebo se chodilo směrem na Mlaka, nebo až přes Nové Údolí. Tady on znal každý kámen.“

Projít si místa, kde se odehrává román Návrat krále Šumavy spisovatele Jana Davida Žáka, rozhodně stojí za to, protože jsou to místa tajemná, magická a jsou to místa, která mají paměť z Kamenné hlavy nedaleko Českých Žlebů na Šumavě.