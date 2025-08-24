‚Nechci, aby jeho odkaz shnil v taškách.‘ Pravnučka odbojáře bojuje za vystavení nacistické gilotiny
„Drazí rodičové, dnes zemřu,“ napsal domů odbojář Karel Hladeček, než ho v Mnichově v roce 1944 popravili nacisté gilotinou. Do odboje se zapojil už krátce po okupaci. Jeho pravnučka dnes usiluje o to, aby se připomínal jeho odkaz - aby se popravčí nástroj, kterým ho popravili, dostal z německého depozitáře a stal se varováním pro další generace.
„19. září 1944. Drazí rodičové, je to smutná zvěst – budu dnes popraven. Když jsem se před deseti lety ženil s Jarčou, měl jsem nejlepší úmysly žít a dožít s ní v kruhu rodinném. A při výchově našich dětí k úplné vaší spokojenosti. Osud rozhodl jinak,“ čte Helena Novotná z dopisu který její pradědeček Karel Hladeček napsal v mnichovském vězení Stedelheim. Tam ho poslalo gestapo, které si pro něj přišlo už dva roky před tím.
Pravnučka odbojáře bojuje za vystavení nacistické gilotiny.
„Z toho, co jsem vybádala, vyplývá, že průšvih přišel z Prahy, protože v Praze bylo odhaleno vedení Petičního výboru. A tam byly nalezeny pradědovy šifrované zprávy,“ líčí pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz Novotná.
Karel Hladeček, člen sociální demokracie, byl aktivní ve skautu i kolínském zastupitelstvu. Po okupaci českých zemí pak v Kolíně založil pobočku domácí odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme.
„Je to významná postava kolínského odboje a současně i toho levicově-demokratického odboje, který fungoval pod Petičním výborem Věrni zůstaneme. Samotný Petiční výbor vznikl v květnu 1938 a byl to program na obranu republiky,“ popisuje historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Stanislav Kokoška.
„Jeho skupina se věnovala především zpravodajské činnosti. Získávala například přesné informace o výrobě v kolínské rafinérii, které pak byly radio-telegrafickou cestou předávány do Londýna. Měla přístup i do sítě českých protektorátních úřadů. To znamená – informovala o vývoji zásobovací situace na Kolínsku, o činnosti gestapa a podobných záležitostech,“ doplňuje Kokoška.
Zachování odkazu
Hladečkova žena mluvila o jeho osudu se zbytkem rodiny jen málo, ale pečlivě uschovala všechny jeho dokumenty. Když je Helena Novotná objevila, zjištění, že byl její pradědeček popraven gilotinou pro ní bylo „šokující“.
„Měli jsme doma pozůstalost po prababičce – asi čtyři igelitové tašky u rodičů v ložnici. Vše jsem si přečetla, prošla a došlo mi, že nechci, aby nám to tu pouze shnilo v taškách v pokoji. Že s tím chci dělat něco dál a chci, aby jeho odkaz zůstal zachován,“ popisuje pravnučka.
Před několika lety se Novotná dozvěděla, že v Německu našli gilotinu, kterou nacisté stínali hlavy svým odpůrcům – včetně jejího pradědečka.
A začala se zajímat, proč není vystavená v muzeu. Podařilo se jí dokonce vyjednat výjimku, aby se na ni mohla přijít podívat.
„Potřebovala jsem vidět, kudy prošel, kde strávil poslední chvíle,” vysvětluje. „Když mi udělili výjimku, tak jsem neváhala. Asi to byla celkem unikátní zkušenost,“ dodává.
Gilotina skrytá očím veřejnosti
O tom, že gilotina zůstane v neveřejném depozitáři, rozhodla v roce 2014 skupina německých historiků, odborníků na etiku a příbuzných obětí nacismu. Helena s tím ale nesouhlasila. Podle ní by vystavení gilotiny pomohlo k tomu, aby se hrůzy nacismu už nikdy neopakovaly. Napsala proto dopis vedení spolkového státu Bavorsko, odpověď ji ale nepotěšila.
„Neviděla jsem z toho snahu se nad tím dál zamyslet – i když je to už deset let od původního rozhodnutí. Říkali, že je tu záležitost v budoucnu vhodné dál přehodnotit, jestliže se okolnosti významně změní. A to mě strašně zvedlo ze židle, protože… Jaké okolnosti?“ podivuje se Novotná.
Stejně bavorské ministerstvo pro vědu a umění odpovědělo teď Radiožurnálu. „Argumenty, které byly tehdy předloženy proti vystavení, jsou platné i dnes. Jedním z hlavních důvodů je, že vystavení gilotiny není v současné době vhodné z úcty vzhledem k přímým potomkům obětí. Jeden z potomků na konci roku 2022 jménem své rodiny znovu podpořil tuto žádost, aby gilotina nebyla vystavena,“ stálo v odpovědi.
Že by se předmět vystavit měl, si myslí i německý novinář a spisovatel Ulrich Trebbin, který právě této gilotině věnoval i jednu ze svých knih Neviditelná gilotina. „Tento předmět patří nám všem. A myslím, že není na politicích, aby rozhodovali o tom, že ho nevystaví,“ domnívá se Trebbin, který ji viděl naživo.
‚Most mezi námi a historií‘
„Nevěděl jsem, jak moc mě tento předmět zasáhne. A když jsem ho na podzim 2013 poprvé uviděl, byl jsem velmi překvapený. Když jsem ho uviděl, měl jsem spoustu pocitů. Jedním z nich bylo: ‚Oh, tohle se opravdu stalo. Není to jen v historických knihách,‘“ vzpomíná.
„Myslím si tedy, že tento předmět může být mostem mezi námi a historií. A může lidem dokázat, že se to opravdu stalo,“ doplňuje.
Otázku, zda je vhodné vystavovat gilotiny nebo jiné nástroje perzekuce, přitom řeší historikové v posledních letech opakovaně.
„Obecný trend vystavování podobných autentických dokladů perzekuce je v posledních 10 až 15 letech spíše opačný. Odstupovat od až jakéhosi fetišistického pohledu – teď tady máte skutečně šok z toho, kdy se na tomhle skutečně popravovalo. Protože ten argument je poměrně silný, že se člověk redukuje na moment té perzekuce a že se spíše vypráví příběh těch, kteří perzekvovali než těch perzekvovaných. Protože ten osud člověka za tím není,“ komentuje historik a odborník na muzejnictví Michal Stehlík.
Vystavování podobných předmětů podle něj probouzí v lidech silné emoce. „Třeba polská muzea postupují velmi emočně, když jsou tam vystaveny konkrétní předměty z Katyně. Spíš se ale ukazuje, o jaké lidi šlo než ta samotná perzekuční záležitost,“ líčí Stehlík, podle kterého není problém s vystavením ojedinělý.
„Někdo bude mít takovou emoci, že mu to dodnes činí problém být konfrontován s autentickým popravčím nástrojem. Někdo naopak bude mít emoci, že se to má vystavit, aby se ostatní poučili, a má tak úplně opačný názor,“ popisuje.
Navrácení ostatků do vlasti
Kromě vystavení popravčího předmětu si Helena Novotná rovněž přála, aby byly ostatky jejího pradědečka navráceny do Česka. I zde ale narazila na problém. Ostatky se podle ní totiž nacházejí v Mnichově na hřbitově Perlacher Forst v kolektivním hrobě, kde se nachází dalších 93 obětí.
„Přeji si, aby ty ostatky byly vyzvednuty a navráceny do vlasti, kam si myslím, že náleží. A tímto tlumočím přání mé rodiny a potomků inženýra Hladečka,“ vyzývá Novotná.
Vyzvednout ostatky z hrobu by ale podle úřadů bylo obtížné. Kosti totiž nebyly kremovány a jsou uloženy moc blízko jiných ostatků, takže Novotné řekly, že je nedokážou dost dobře odlišit od ostatních.
„Dřevěné schránky (ve kterých byly uloženy ostatky, pozn. red.) nejspíš už shnily a kosti se tam mohly vlivem posunům v půdě různě promíchat. Tudíž by bylo dost obtížné až nemožné s jistotou vyzvednout jen ty konkrétní,“ tlumočila postoj úřadů Novotná.
Cesty na jejich určení podle ní přitom jsou. „Kolegové z odboru péče o válečné hroby navrhovali, že by se dala udělat DNA analýza a archeologicky místo prozkoumat. Ta by samozřejmě dala jednoznačné určení, koho jsou jaké ostatky. To ale samozřejmě naráží na problémy typu, že asi nemáme DNA vzorky od všech ostatních kolem,“ dodává Novotná.
Doufá, že se v budoucnu povede otázku vystavení gilotiny a navrácení ostatků otevřít znovu.