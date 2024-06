‚Neměli tátu rádi.‘ Československý pilot po válce utekl za hranice, vstoupil do britských tajných služeb

„Robert byl převelen do Českých Budějovic, kde se seznámil se svou budoucí manželkou, která se zrovna vrátila z koncentračního tábora,“ vyprávěla na jihu Čech Libuše Osenská, která se provdala za syna československého pilota.

Robert Ossendorf byl po válce vyznamenaný. Dostal medaili za chrabrost a československý i francouzský válečný kříž za účast ve francouzském odboji. Robert se v Českých Budějovicích seznámil s Margaretou Reinischovou, která byla ve 40. letech deportovaná do Osnabrücku. Oba si po výzvě prezidenta Edvarda Beneše počeštili svá německá jména.

„No a na základě toho, byl Robert Ossendorf tak uvědomělý, že si nechal jméno změnit a od té doby se jmenoval Osenský. I jeho žena si jméno Margaret nechal počeštit, takže z ní byla Markéta Osenská,“ dodává Libuše Osenská.

Daniela a Jan Bartuškovi (zleva) společně s Libuší Osenskou (vpravo) | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Na podzim roku 1946 se Robertovi a Markétě narodil syn Petr. Rodina spolu ale dlouho nevydržela. Už následující rok Robert opustil armádu a začal létat u ČSA jako pilot. Pak přišel únor 1948, komunistický převrat a Robert začal plánovat útěk do Německa. „Měl to zařízené pro ni i pro Petra, jejich syna. Ona se odtud ale nechtěla hnout, protože po koncentráku měla podlomené zdraví,“ vysvětluje.

Robert Osenský nakonec utekl sám. Podle nepotvrzených informací nejdřív odešel do okupovaného Německa a potom vstoupil do britských tajných služeb. Ze základen v severním Německu létal nad Sovětský svaz, kde vysazoval agenty. Manželka Markéta Robertovi odchod do zahraničí nikdy neodpustila.

„Dá se říct, že tátu neměli rádi, protože se nikdy neozval a nikdy neposlal žádné peníze na toho kluka, mého manžela. On ale asi ani nemohl, když byl tajným agentem. Tady se začala utahovat opona čím dál více,“ přemítá Libuše.

Příběh pradědy

Československý pilot Robert Osenský zemřel za nejasných okolností v roce 1955 na ostrově Sylt v severním Německu. Po revoluci Roberta rehabilitovali a posmrtně povýšili do hodnosti plukovníka. Jeho příběh ale zůstal v rodině dlouhé roky tabu. Znovu se o něj více začal zajímat jeho pravnuk Jan Bartuška.

„V rodině se o tom moc nemluvilo. Dědu Petra jsem už taky nezažil. Nebylo pro mě dostupných tolik informací. Den za dnem mě to začalo kousat víc a víc,“ vysvětluje důvod, proč se začal o téma svého pradědy zajímat.

Rehabilitace se Robert Ossendorf dočkal až po revoluci | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Když bylo Janu Bartuškovi asi 15 let, tak se hrabal ve skříni s rodinnými dokumenty a narazil na staré pradědovy hodinky. „Trklo mě, co tam vlastně dělají, zeptal jsem se mamky a ta mi v rychlosti převyprávěla příběh pradědečka. Od toho dne mě to začalo zajímat a vyptával jsem se v rodině,“ popisuje.

V pátrání pokračoval i ve Velké Británii, kde před lety pracoval. Shodou náhod tehdy žil nedaleko základny, kde za druhé světové války jeho děd Robert Osenský sloužil. „Rozsvítily se mi oči. Pátral jsem i přes noc, nespal jsem a naštěstí jsem vypátral mnoho důležitých věcí, které mi ten příběh objasnily,“ dodává.

Pomoc z Francie

Jan Bartuška se na internetu spojil s francouzským historikem Jimmym Tualem, který se příběhem jeho pradědy dlouhodobě zabývá. Společně naplánovali cestu do Bretaně po stopách československého letce.

Jan Bartuška se svou matkou Danielou navštívili i francouzskou rodinu Poilvertů, která jejich předka skrývala před nacisty. „Jak tam byl a jak ho schovávali v seníku, jaké mu dali oblečení, jak se staral o koně. Byl součástí rodiny. A my stáli a plakali. Paní mě nechala dojít, abych mohla pohladit zdi, kde on byl,“ popisuje Daniela.

Česká rodina navštívila i Bonapartovu pláž v Bretani, odkud pilota Roberta Osenského před 80 lety evakuovali zpět na britské ostrovy. „To bylo strašně dojemné. Nikdo vám o něm nic neřekne, celou dobu po něm tady šlapali. Vy si říkáte: Tady byl můj děda, plazil se po kolenou na tu lodičku. Prostě neuvěřitelné,“ vysvětluje emotivně vnučka československého pilota Daniela.

Její syn Jan chce v pátrání po pradědovi pokračovat a rád by navštívil vojenský hřbitov v Hamburku, kde je Robert Osenský pochovaný.