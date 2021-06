Nigérie dostává zpět cenné artefakty. Nejprve od Německa a Francie, teď z New Yorku

Newyorské Metropolitní muzeum umění následuje některé evropské instituce a rozhodlo se vrátit Nigérii tři cenné předměty z africké sbírky. Nedávno se pro návrat takzvaných beninských bronzů rozhodlo také Německo. Cennosti v 19. století vyvezli Britové z někdejšího království Benin, jež se nacházelo na území dnešní Nigérie. New York 8:07 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Metropolitní muzeum v New Yorku vrací Nigérii některé artefakty. Vlevo mladší dvořan, vpravo vojenský velitel | Zdroj: The Metropolitan Museum of Art

Z New Yorku do Nigérie poputují dvě mosazné desky ze 16. století s postavami vojenského velitele a mladšího dvořana. Metropolitnímu muzeu je roku 1991 daroval obchodník s uměním Klaus Perls a jeho žena Dolly.

Vzácná mozaika z dob Caliguly se po 70 letech vrátila do Itálie. Newyorský pár ji používal jako stolek Číst článek

Jako třetí se do Nigérie vrátí bronzová hlava z Ife pocházející ze 14. století. V této lokalitě v dnešní Nigérii se jich našlo roku 1938 osmnáct a jsou považovány za zpodobení krále. Muzeu ji nedávno nabídl ke koupi jiný sběratel.

Mosazné desky byly součástí sbírky 153 afrických královských předmětů, které muzeu přezdívanému Met darovali Perlsovi. Byly mezi nimi mosazné figurky, předměty ze slonoviny, masky, šperky a hudební nástroje.

Africké umění

Perls o své sběratelské vášni hovořil v roce 1991 s listem The New York Times: „Začal jsem africké umění kupovat, protože jsem ho rád viděl vedle děl umělců Picassovy generace, na niž jsem se jako obchodník specializoval. Propadl jsem beninskému umění a nakupoval jsem pak z afrických artefaktů jenom to. Ani jsem si nevšiml, že jsem dal dohromady sbírku.“

Obě desky podle Met odnesli z beninského královského paláce roku 1897 britští vojáci a rozšířili o ně sbírku Britského muzea. V 50. letech je tato londýnská instituce přenechala spolu s dalšími 24 předměty Národnímu muzeum v Lagosu. Odtud byly vyneseny za neznámých okolností a v neznámou dobu, tvrdí Met. Perlsovi je koupili na mezinárodním trhu s uměním.

Do Louvre se po 40 letech vrací dva kradené artefakty. Expert je objevil v pozůstalosti rodiny z Bordeaux Číst článek

O původním majiteli hlavy z Ife muzeum informaci neposkytlo. Patří k hlavám s realisticky vyvedenými královskými portréty vykopanými roku 1938 u královského paláce v Ife. Pocházejí ze 14. století a autorství se připisuje tamnímu národu Jorubů.

Na rozhodování o vrácení předmětů se podílelo Britské muzeum a nigerijská národní komise muzeí a památek. Její ředitel Abba Isa Tijani si pro cenné skvosty osobně přijede.

„Upřímně si ceníme čestnosti, s níž Metropolitní muzeum umění k navrácení těchto objektů přistupuje,“ sdělil.

Beninské bronzy vrací Nigérii také Německo a Francie a návrat jednoho předmětu oznámila i skotská Aberdeenská univerzita.