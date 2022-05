Lyžařské větrovky z padákového hedvábí i boty ze žluté kůže. Muzeum vystavuje předměty paravýsadkářů

Dopis neznámé přítelkyně Jana Kubiše z 18. května 1939

Nazdar Jene. Díky za dopis, ani nevíš, s jakou obavou jsem ho otvírala. Domnívala jsem se, že mne překvapí oznámení o tvém sňatku, když tak dlouho jsi nedal o sobě vědět. Nebylo by to nic divného, půl roku je dlouhá doba, co jsme se neviděli. A sejde z očí, sejde z mysli.