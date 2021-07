O založení Benátek v roce 421 existují pochybnosti, připouští historička

Evropští experti analyzují vzorky ostatků z Česka. Ověřují, jestli patří olomouckým Přemyslovcům

Nejdůležitější jsou analýzy DNA, které by potvrdily hypotézu, že olomoucká a pražská knížata patřila do společné rodiny Přemyslovců. Výsledky by měly být známé do konce roku.