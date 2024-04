„Je pro mne ctí, že strana mne na takové místo postavila. Strana mi radí, znám sílu strany, viděl jsem stranu za různých okolností. Bez strany si úkol, který jsem dostal – vést službu, která je tak důležitá, nyní, kdy se zostřuje třídní boj – nemohu představit,“ napsal Osvald Závodský poté, co se v září 1950 stal velitelem tehdy všemocné Státní bezpečnosti. V jeho případě šlo skutečně o přesvědčeného, „věřícího“ komunistu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Oběšením Osvalda Závodského se komunisté zbavili nejvěrnějšího služebníka

Závodského cesta do jedné z klíčových pozic komunisty ovládaného bezpečnostního aparátu nepostrádala dramatické momenty. Rodák (1910) ze Svinova zažil hospodářskou krizi poloviny 30. let, která jej přivedla k radikální levici. Účastnil se občanské války ve Španělsku, kde vstoupil do KSČ.

Po pádu Katalánska přešel do Francie a zůstal tam i po jejím obsazení nacistickou armádou. Zapojil se do odboje a při jedné z akcí byl v prosinci 1942 zatčen a v létě 1943 odeslán do koncentračního tábora Mauthausen. Když se z něj v srpnu 1945 vrátil do Československa, začal pracovat v evidenčním odboru Ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Šlo o nelegální komunistickou rozvědku, která získávala informace o politicích ostatních stran a shromažďovala kompromitující informace i o členech KSČ.

Smyšlené obvinění

Od listopadu 1948 byl Závodský velitelem skupiny vnitřní bezpečnosti na ministerstvu vnitra a v září 1950 nahradil ve funkci velitele Státní bezpečnosti Jindřicha Veselého. Vykreslit Závodského jako pozdější „oběť“ politických procesů by bylo nesprávné: většina akcí Státní bezpečnosti v letech 1948 až 1951 včetně mnoha provokací se děla za jeho aktivního přispění nebo s jeho vědomím či souhlasem; velmi dobře věděl i o běžně rozšířeném používání násilí proti vyslýchaným.

Spolehlivá pravá ruka prezidenta Háchy. Jiří Havelka byl přednosta kanceláře, spojka s odbojáři i ‚zrádce‘ Číst článek

Závodský se ve funkci velitele Státní bezpečnosti ocitl v mimořádně nevhodnou dobu: uvnitř KSČ začalo za přispění sovětských poradců intenzivní hledání „vnitřního nepřítele“, ať už měl jakoukoliv nálepku: trockisté, sionisté, titoisté, agenti mezinárodního imperialismu…

Státní bezpečnost byla podezírána, že není při hledání nepřátel dost aktivní a padlo rozhodnutí odstranit její klíčové pracovníky včetně Závodského. Byl zatčen v lednu 1951 a po mnoha měsících vazby a brutálních výslechů posloužil straně nejprve jako „svědek“ v divadelním procesu proti Rudolfu Slánskému a jeho údajným společníkům, aby se v prosinci 1953 dočkal i vlastního procesu.

Byl odsouzen k trestu smrti na základě smyšleného obvinění z velezrady a sabotáže; trest schválil 9. prosince 1953 politický sekretariát ÚV KSČ. Oběšen byl 19. března 1954 ve věku 43 let, prezident Zápotocký mu odmítl udělit milost. V roce 1963 byl rehabilitován.