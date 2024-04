OBRAZEM: Největší komiks na světě je starý 650 let. Tapiserie Apokalypsy si za staletí prošla apokalypsou

Už to vypadalo, že skončí rozstříhaná na hadry, přitom v době svého vzniku byla tapisérie chloubou, ukázkou bohatství i nástrojem propagandy svého majitele Ludvíka I. z Anjou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápisník Marie Sýkorové

„Většinou říkám, že tapiserie Apokalypsy sama zažila apokalypsu, prostě spousty katastrof! Ale nakonec, jak vidíte, to s ní dopadlo dobře,“ směje se Emma Fonteneau z vedení hradu v Angers.

Po Ludvíkovi tapiserii ještě dědila přímá rodinná linie. Ale když už nebyli potomci, stal se z ní sirotek a dostala se do vlastnictví katedrály v Angers. Její další příběh připomíná napínavou detektivku.

„Až do poloviny 18. století sloužila tapiserie liturgickým účelům. Pak se znelíbila a chtěli se jí zbavit. Dokážete si představit, jak to asi bylo při takové velikosti náročné,“ naznačuje Emma Fonteneau.

„Překupníci se ji snažili prodat. Část tapiserie rozstříhali a použili jinak, prostě ji zrecyklovali. Sloužila jako ochrana k přezimování pomerančovníků v místním skleníku nebo z ní byly zimní přehozy pro koně.“

Zjevení svatého Jana neboli Apokalypsa bylo v době vzniku tapiserie oblíbeným tématem | Foto: Marie Sýkorová | Zdroj: Český rozhlas

Zázračné zmrtvýchvstání

Na tapiserii Apokalypsy se pak v Angers téměř zapomnělo. Reinkarnace se dočkala v polovině 19. století, kdy všeobecně panoval obdiv ke středověku. A tak se začalo pátrat po jednotlivých kusech, aby se vzácná památka mohla poskládat znovu dohromady.

„To, co se nám zachovalo, je jedinečné – více než 100 metrů délky z původních 140. Na výšku má dnes čtyři a půl metru, i když původně měřila šest. I tak je to téměř zázrak, po tom všem, čím si za 650 let své existence prošla,“ vyzdvihuje průvodkyně.

V době svého vzniku v druhé polovině 14. století byla tapiserie Apokalypsy chloubou, ukázkou bohatství i nástrojem propagandy svého majitele Ludvíka I. z Anjou | Foto: Marie Sýkorová | Zdroj: Český rozhlas

Souboj světla a tmy

Zjevení svatého Jana neboli Apokalypsa bylo v době vzniku tapiserie oblíbeným tématem, využívalo se třeba k zastrašení protivníka – na západě Francie samozřejmě Angličanů, vysvětluje Emma Fonteneau.

Na tapiserii jsou vyobrazená nejen bájná zvířata, andělé, biblické mužské postavy, ale i reálné osobnosti té doby. „Můžeme ji číst zleva doprava, i když samozřejmě chybí bubliny. My tady v Angers říkáme, že je to nejstarší komiks na světě,“ dodává hrdě průvodkyně.

A jako v každém správném komiksu, nesmí ani tady chybět superhrdinky. Tapiserie Apokalypsy má rovnou dvě. Tou první je Žena oděná sluncem, tedy světice. Tou druhou je její protiklad – nespoutaná rebelka zvaná Velká nevěstka.