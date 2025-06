Od masakru na Švédských šancích uplynulo 80 let. V Přerově si oběti připomínali pietními setkáními

Vzpomínkového aktu se zúčastnili zástupci města i pozůstalí, mezi nimi také Pavol Molnár z Dobšiné, který tragédii přežil. „Při této tragédii mi zahynul otec, dědeček a otcova sestra,“ vzpomíná.

Tehdy mu bylo šest let a s matkou unikl smrti jen díky náhodě. „Máma se mnou zůstala u vozu a tím pádem jsme se zachránili,“ prozrazuje. Jeho otec se však vrátil do prostoru železniční stanice, kde byl později zařazen do průvodu, který vedl k masakru.

Účastníci si připomněli i chaos, který po masakru nastal. „Na nádraží nastalo rabování, trhaly se peřiny, protože si mysleli, že v nich někdo ukryl šperky,“ popisuje Molnár.

Pavol Molnár z Dobšiné, přeživší tragédie na Švédských šancích | Foto: Petra Ševců | Zdroj: Český rozhlas

Zdůraznil také význam vzpomínkových akcí. „Na Slovensku se na to zapomnělo. Velmi si vážím, že zde se nezapomnělo a že se tyto akce pravidelně konají,“ říká Molnár.

Součástí pietního dne byla i mše, které se zúčastnil pražský arcibiskup Jan Graubner. „Je důležité pamatovat, ale zároveň to nepřenášet jako kámen – poučit se, aby generace po nás nemusely dělat pokání,“ řekl.

V kostele sv. Vavřince také požehnal dvěma novým zvonům. „Zvony mohou být hlasem svědomí. Přeju si, aby nikdy nemusely zvonit na poplach,“ dodal.