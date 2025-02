Od připojení Hlučínska k Československu uplynulo 105 let. Stačilo k němu pravítko a tužka

Přesně před 105 lety se tehdejší Československo rozšířilo o území Hlučínska. O necelých 320 kilometrů čtverečních dnešního Opavska. Připojení k nově vzniklé republice nebylo jednoduché a československé vojáky tam 4. února 1920 nevítali nadšeně. Hlučín 19:11 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když zavřu oči, tak si vybavím tu úsečku, která byla podle pravítka nakreslená na mapě, říká ředitel Muzea Hlučínska | Foto: Město Hlučín

Je to dobře vidět v Muzeu Hlučínska na dobové fotografii, kde se houf lidí v Hlučíně loučí s německým vedením. „Třeba konkrétně na té fotce to nazývají pohřbem své vlasti. Ačkoli hovořili dialektem češtiny, tak rozhodně by nikdo z těch lidí o sobě neřekl, že je Čech,“ popisuje historik Jiří Neminář.

Hlučínsko bylo jiné. Se vztahem hlavně k Německu. Tam byla práce a jistota, popisují pamětníci ve zvukovém muzejním depozitáři.

Pozoruhodné bylo to, jakým způsobem se tehdy připojení k Československu vymyslelo na základě mírové dohody po první světové válce. Stačilo pravítko a tužka a nikdo neřešil důsledky.

„Když zavřu oči, tak si vybavím tu úsečku, která byla podle pravítka nakreslená na mapě. Byla jednoduchým řešením, které ovšem nepřineslo žádné jednoduché situace,“ dodává ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký.

Čára třeba procházela přímo některými vesnicemi, takže bylo pak nutné hranici složitě upravovat. Hlučínsko si začalo obtížně zvykat na nové poměry a nikdo tehdy nemohl tušit, že v roce 1938 se tato oblast znova k Německu připojí na celou druhou světovou válku.