Před 80 lety nacisté v Mauthausenu popravili 264 českých odbojářů. Nejmladší oběti bylo 14 let

Byla to krutá pomsta za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha – přesně před 80 lety popravili nacisté v koncentračním táboře Mauthausen 262 českých vlastenců. Byli mezi nimi spolupracovníci parašutistů, ale i lidé, kteří s odbojem neměli nic společného. Nacisté totiž většinou vraždili celé rodiny odbojářů včetně dětí – nejmladšímu bylo pouhých 14 let. Dalších 46 dětí nacisté poslali na tři roky do internace. Praha 10:39 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý koncentrační tábor Mauthausen | Foto: Vojtěch Berger

„Byla to hrůza. Šla jsem třeba ze školy a říkala jsem si: ‚Třeba se maminka nebo tatínek vrátili a budou doma.‘ Ale nedočkala jsem se jich,“ vypráví Radiožurnálu Jaroslava Mokrá, které na konci války bylo 14 let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Uběhlo 80 let od popravy českých odbojářů v Mauthausenu

Svoje rodiče Jarmilu a Jaroslava Smržovi viděla naposledy v červnu 1942 – krátce předtím než oba zatklo gestapo.

Stejně jako v té době teprve tříletá Vlasta Kadlecová. Její matka byla sestrou parašutisty Josefa Valčíka z výsadku Silver A.

Zadržené odbojáře uvěznili Němci v Terezíně. „Tam byli od června do 22. října. Toho 22. října je dobytčákem odvezli do Mauthausenu. Tam byli do 24. října. Pak nám přišly úmrtní listy. Maminku zabili za několik minut dvanáct, tatínka kolem druhé hodiny. Všechno to bylo vypsáno v těch úmrtích listech,“ vyprávěla paní Kadlecová Paměti národa

Patřili k nejaktivnějším členům odboje. Manžele Sonnevendovi nově připomíná pamětní deska v Praze Číst článek

„Poprava byla prováděna vlastně velmi rychle, ale samozřejmě také velmi brutálně. Oběti byly přiváděny do takového sklepení a zde byla místnost uzpůsobena jakože pro lékařskou prohlídku. Ve chvíli, kdy oběť postavili zády k výškoměru, tak zatím výškoměrem byla skrytá místnost, ve které seděl popravčí, který pouze úzkou štěrbinou výškoměru vytáhl zbraň, přiložil ji k týlu oběti a vystřelil,“ popisuje Radiožurnálu historik Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd.

Poprava 262 lidí trvala téměř devět hodin. „Následně byla těla zpopelněna v místním krematoriu, takže po nich nezůstalo vůbec nic. Je to také jedna z největších takto vykonaných poprav v koncentračních táborech najednou – nemluvíme o plynových komorách, ale vraždě odbojářů, případně lidí s odbojem spojených,“ říká Kyncl.

Jako odvetu za Heydrichovu smrt popravili nacisté v Mauthausenu ve třech etapách celkem 294 členů odboje a jejich rodinných příslušníků – spolupracovníků paraskupin Anthropoid, Silver A nebo Out Distance.

Po útoku na Heydricha byly vražděny a týrány rodiny jen u podezřelých. Šlo o krevní mstu, míní historik Číst článek

„Ta první největší poprava 262 lidí proběhla 24. října 1942, následující 26. ledna 1943 a poslední 3. února 1943, to byla pouze jediná oběť. Ovšem na ně navazovaly další popravy, které jsou roztroušeny v dalších koncentračních táborech. Tito odbojáři pocházeli z Pardubic a byli vražděni postupně ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Takže to číslo není konečné,“ dodává Vojtěch Kyncl.

Nejmladší z popravených v říjnu 1942 byla teprve čtrnáctiletá Jindřiška Nováková. Nebyla pouhým potomkem odbojářů, ale sama se na odbojové činnosti podílela. Právě ona po atentátu na Heydricha pomohla ukrýt zakrváceného kolo parašutisty.