Před 75 lety začal ‚Brněnský pochod smrti‘. Město opustilo 20 tisíc lidí, 1700 z nich nepřežilo

Přesvědčení nacisti, ale taky protinacisticky smýšlející Němci nebo němečtí Židé - ti všichni se museli v noci 30. května 1945 vydat na cestu, pro kterou se vžil název Brněnský pochod smrti. Z Brna muselo odejít 20 tisíc Němců - 1700 lidí na následky krutého zacházení zemřelo. Brno 9:25 30. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsunem vyvrcholily dlouholeté spory mezi českými a německými obyvateli Brna. | Zdroj: Post Bellum

„Byla jsem svědkem, jak hnali Němce - opravdu hnali po Kotlářské ulici dolů,“ vzpomínala pro projekt Paměť národa Daruše Burdová. Zažila po válce v Brně takzvaný divoký odsun Němců, který si vyžádal několik stovek životů.

Rusko zveřejnilo odtajněné materiály k Pražské operaci, jde o pět desítek stran dokumentů Číst článek

Její bratr byl přímo svědkem událostí noci ze 30. na 31. května 1945. Mezi shromážděnými tehdy zahlédl i německou sestřenici jejich maminky i s otcem, kterému gardisté rozbili pažbou hlavu.

„A kluci mu říkali: Ale Ivo, ty tady musíš zůstat, protože kdybys začal snad něco vykládat, tak odstřelí i tebe, protože tě budou považovat za ochránce Němců. A bratr řekl: Já jsem jenom nespravedlnosti chtěl zachránit. Ale to se nedalo,“ vypráví.

Odsunem vyvrcholily dlouholeté spory mezi českými a německými obyvateli Brna.

„Ta českoněmecká animozita byla neobyčejně silná a Němci se až do roku 1918 prostě chovali tak, jako kdyby tady Češi neexistovali. A ty hrozné události druhé světové války a to, co Němci dělali s českým národem, tady ty pocity nenávisti jenom znásobily,“ upozorňuje historik Jiří Pernes z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.

‚Nevím, kdo jim samopal dal, buď Češi, nebo anglické hovado.‘ Před 78 lety zranili parašutisté Heydricha Číst článek

V Brně zůstali jen muži od 14 do 60 let, kteří museli odklízet trosky. Ostatní šli pěšky několik desítek kilometrů směrem k rakouské hranici. Na následky strastiplné cesty zemřelo téměř 1700 lidí. Mohly za to nevyhovující hygienické podmínky, nedostatek léků, vyčerpání i kruté zacházení ze strany dohlížejících gardistů.

„Většinou zemřeli vyčerpáním anebo na úplavici, která potom vypukla ve sběrném táboře v Pohořelicích. Bylo to nelidské, bylo to brutální, ale bylo to pochopitelné. A o nějakém pochodu smrti nemůže být řeč. Pochod smrti organizovali Němci, když transportovali vězně z koncentračních táborů,“ nesouhlasí s označením pochod smrti Pernes.

Vyhnání brněnských Němců každoročně připomíná vzpomínková akce Pochod Smíření. Jeho trasa vede z Pohořelic do Brna. Letos je kvůli epidemii koronaviru naplánovaný na 12. září.