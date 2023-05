Archeologové ve Španělsku našli nejstarší evropská ohniště. Jsou stará 250 tisíc let

Nejstarší kuchyní v Evropě je ta španělská. Zatím ale zapomeňte na paellu nebo churros, protože tohle zkoumání jde mnohem hlouběji do historie. Archeologové nedaleko Madridu objevili prehistorická ohniště stará až 250 tisíc let. Jsou tedy o 50 tisíc let starší, než ta předchozí. Podle dostupných důkazů se na nich i vařilo. Madrid 8:36 27. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologové nedaleko Madridu objevili prehistorická ohniště stará až 250 tisíc let (ilustrační foto) | Foto: Jan Markup | Zdroj: Český rozhlas

Faktorů, které napovídají o tom, že lidí využívali ohniště k úpravě pokrmů je více. Jedná se například o nedaleko nalezené nástroje, které vykazují stopy po jídle a po jeho upravování, nebo porcování. Tyto nástroje mají stopy živočišných tuků a rostlin. Přímé zbytky jídla u ohnišť nalezeny samozřejmě nebyly.

Dalším faktorem může být to, že podle týmu, který vytvářel chemické analýzy látek obsažených v ohništích, hořel oheň při teplotě 280 až 350 stupňů Celsia. Tato teplota je přípravu jídla ideální a na jiné účely, jako například na ochranu před zvěří je moc malá.

Ve vzorcích archeologických sedimentů spojených s vypalováním byly již dříve nalezeny důkazy o přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků. Zejména alkyl-derivátů těchto sloučenin, které naznačují nízkou teplotu hoření.

Podle dalších dostupných zdrojů tam nejspíš hořelo trouchnivějící dřevo z borovic, které hoří při nižší teplotě. Podle průzkumu ho nejspíš pravěcí lidé museli sbírat a nosit z okolí.

Kuchařky nebo recepty se nám z té doby bohužel nedochovaly. Na čem si pochutnávali pravěcí lidé, můžeme jen tušit. Bylo to určitě maso z velkých zvířat. Ty totiž podle těch nalezených nástrojů předchůdci lidí na místě porcovali. Tato činnost se samozřejmě neobejde bez spolupráce. To by naznačovalo, že tehdejší civilizace mezi sebou musela komunikovat a mít nějakou formu jazyka a sociální struktury.

Je známé, že evropská civilizace oproti jiným tehdejším civilizacím postupovala s pomaleji. Oheň a jakýkoliv postup v jeho ovládání a kontrole se vyskytoval v Africe a na Blízkém východě více před více než sedmi sty tisíci lety. V Evropě ke kontrole ohně mohlo dojít zhruba tři sta tisíc let později.