'Té zprávě nevěřím. V Berlíně je naprostý klid.' Šlo zabránit okupaci Československa v březnu 1939?

Zbytky původního Československa obsadila nacistická vojska a byl zřízen Protektorát Čechy a Morava pod „ochranou Německé říše“. Co to znamenalo po dlouhých šest let, netřeba opakovat.

Ale opravdu nebyly o obsazení země dopředu žádné informace? Touto otázkou se zabýval pořad Českého rozhlasu Plus Jak to bylo doopravdy.

V únoru roku 1936 obdržel František Moravec, jeden z klíčových důstojníků československé rozvědky, dopis, ve kterém bylo mimo jiné uvedeno: „Nabízím Vám své služby. (…) Máte-li zájem, odepište na adresu: Poštovní schránka č. 9, Chomutov. Pak sdělím podrobnosti. Karl.“

František Chvalkovský: „Té zprávě nevěřím.“

O jaké služby se jednalo? A došlo k danému setkání? Nebyla to jedna z informačních cest, které upozorňovaly na možné obsazení země nacisty? A kdo vůbec byl ten proslulý agent A 54? Jaký byl jeho další životní a profesní příběh? Odhalila ho nacistická moc?

Pár dnů před 15. březnem 1939 František Moravec navštívil jednání tehdejších členů vlády v Kolowratském paláci.

Po jeho sdělení, že k obsazení státu dojde velmi brzy, mu tehdejší ministr zahraničí František Chvalkovský mimo jiné sdělil: „Té zprávě nevěřím. Mám informace, že v Berlíně je naprostý klid a nic nenasvědčuje přípravám nějaké násilné akce proti našemu státu.“

Byla to jistá dávka naivity, bohorovnosti, přehnané důvěry v Adolfa Hitlera nebo čirého amatérismu? To jsou otázky, které se objevují právě v těchto souvislostech.

Zpráva o invazi

Pouhý den před daným 15. březnem pak přichází Františku Moravcovi vzkaz od vojenského atašé československé delegace v Berlíně plukovníka Hrona, že německá invaze se uskuteční následujícího dne. Svůj vzkaz plukovník Hron zakončil slovy: „Bůh vám pomoz a nám taky.“

František Moravec již na nic dalšího nečeká, vybere několik osvědčených zpravodajských důstojníků spolu s klíčovými materiály a penězi zpravodajské služby a odlétá do Velké Británie. Právě tam začne budovat exilovou zpravodajskou službu a cvičit budoucí parašutisty.

Německé jednotky vjíždí 15. března 1939 do Brna | Foto: Bundesarchiv | Zdroj: Wikimedia Commons