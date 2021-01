Před 25 lety zemřela Olga Havlová. ‚Když se podívala, jako by se koukala rentgenem,‘ vzpomínala Černá

Byla přímá a odvážná - tak na někdejší první dámu Olgu Havlovou vzpomínají její přátelé. Po boku svého muže dramatika Václava Havla stála v době, kdy ho pronásledoval komunistický režim, i po sametové revoluci, kdy se stal prezidentem. O roli první dámy sice nestála, svou energii ale zaměřila na pomoc potřebným. Olga Havlová zemřela před 25 lety. Praha 10:01 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olga Havlová s manželem Václavem | Foto: Vlasta Luťanská / Právo | Zdroj: Profimedia

„Dnes dopoledne zemřela po těžké nemoci manželka prezidenta Václava Havla Olga Havlová. Česká veřejnost ji považovala za nejvýznamnější ženskou osobnost státu,“ informoval 27. ledna 1996 o smrti Olgy Havlové ve dvaašedesáti letech Český rozhlas.

Ten den byl ve studiu také moderátor Jakub Železný. „Stačil jsem jen do režie říct: Zemřela Olga. Viděl jsem, jak kolegové změnili hudbu, zrušili plánovaný rozhovor o masopustech a za pár vteřin jsem tu zprávu oznámil. Začalo jedno z nejtěžších vysílání, jaké jsem v rádiu či televizi zažil,“ popsal Radiožurnálu.

Jen o pár dní později - po jejím pohřbu - poděkoval prezident Václav Havel lidem za písemné kondolence, i za to že se přišli na Pražský hrad s první dámou naposledy rozloučit: „Přišli, protože jim jejich srdce velelo přijít. A to je cosi, co mě na jedné straně velmi dojímá, neboť se mě to pochopitelně osobně dotýká, ale co mě na druhé straně neobyčejně povzbuzuje a posiluje.“

Olga Havlová | Foto: Knihovna Václava Havla

Manželé Havlovi se seznámili v roce 1953. Spojovala je vášeň pro divadlo. Společně pracovali v Divadle Na Zábradlí. Havel nejdřív jako kulisák a později dramaturg, paní Olga coby uvaděčka. Vzali se o jedenáct let později.

Po srpnové okupaci v roce 1968 nesměl Václav Havel publikovat. Pronásledovala ho a vyslýchala Státní bezpečnost, Havel několikrát skončil ve vězení.

Olga mu vždy byla oporou. Sama mluvila o tom, že ji zformovalo i místo, kde vyrůstala - pražský Žižkov. „Já jsem byla taková bojovnice od dětství. Taky jsem měla poměrně tvrdý dětství, takže jsem se naučila sama rozhodovat,“ popsala.

‚Někteří lidé se jí báli‘

Už jako první dáma založila v roce 1990 s přáteli z Charty 77 Výbor dobré vůle - nadaci, která pomáhá zdravotně postiženým, opuštěným nebo sociálně znevýhodněným lidem.

„Člověk musí hlavně myslet na to, jak pomoct a ne plakat. To by lékaři třeba nemohli vykonávat své povolání, kdyby nad každým pacientem zaplakali. Prostě to si musí člověk odpustit, musí myslet na to, jak může pomoct a co může udělat,“ řekla Havlová.

Podle její přítelkyně a dlouholeté předsedkyně nadace lékařky Mileny Černé měla Olga Havlová dobrý čich na lidi a vždy poznala, co se v kom skrývá.

„Olga byla přísná na sebe. Ale nebyla sentimentální. Byla úplně pravdivá. Byla taková přímá. Řekla každému, co si myslí. Nebylo to vždycky příjemné a někteří lidé se jí bály. Ona měla modré oči a když se na vás podívala, jako by se koukala rentgenem,“ tak na ni Černá vzpomínala i před lety ve vysílání Radiožurnálu.

„Na Pražském hradě se dnes veřejnost rozloučila s manželkou prezidenta republiky Václava Havla Olgou Havlovou,“ informoval Český rozhlas. 2. února 1996 přišly na pohřeb první dámy desetitisíce lidí.

Na místě byla také reportérka Českého rozhlasu Eva Hůlková. „Opakovaně zaznívají slova úcty k nenápadné a neokázale tvůrčí síle Olgy Havlové.“

Odkaz Olgy Havlové žije dál nejen ve Výboru dobré vůle. Od roku 2012 se po první dámě jmenuje taky ulice na pražském Žižkově, ke kterému se celý život hlásila.

Je to dnes už čtvrtstoletí, co odešla #OlgaHavlová, první manželka prezidenta Václava Havla. Připomeňme si u této příležitosti její poslední vystoupení pro @CRozhlas. Kdo podle ní "páše dobro"? I to se dozvíte z naší ukázky. (Hovory v Lánech 23.12.1995) #VTentoDen pic.twitter.com/VDZf2IBWdE — Auditorium (@auditoriumCRo) January 27, 2021