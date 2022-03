Operace Percentage jako příprava na Anthropoid. Průkopník paravýsadků vezl vysílačku i slova podpory

První úspěšný parašutistický výsadek z Velké Británie na území protektorátu proběhl krátce po příchodu Reinharda Heydricha, tedy v době, kdy se domácí odbojové skupiny ocitly pod tvrdým tlakem okupantů. Osamělý parašutista František Pavelka byl tak „předskokanem“ dalších spolubojovníků, kterým se později Heydricha podařilo zlikvidovat. Londýn / Praha 20:43 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsadek Anthropoid – rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík | Foto: z archívu Vojenského historického ústavu a Eduarda Stehlíka

V polovině března 1939 mířili do okleštěného Československa nacističtí vojáci Hitlerovy armády, aby z něj udělali ještě okleštěnější protektorát Čechy a Morava.

Zatímco nepřátelští vojáci přijížděli, domácí narychlo svou zemi opouštěli v naději, že se jim podaří v zahraničí zajistit její obnovu. Mezi těmito uprchlíky byla také skupina vojenských zpravodajců v čele s Františkem Moravcem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Operace Percentage jako příprava na Anthropoid. Průkopník českých paravýsadků vezl vysílačku i slova podpory

Brzy na to začali plánovat, jak zpět do protektorátu dostat první parašutisty, jejichž úkolem bylo podpořit radiové spojení mezi odbojem domácím a zahraničním v Londýně. V rámci operace Percentage měl parašutista František Pavelka mimo jiné dopravit do vlasti radiovou stanici a také předat poselství o podpoře a pomoci.

Operace Percentage byla sice prvním úspěšným výsadkem, nikoliv však prvním. Předcházela jí operace Benjamin, která však doplatila na omyl v navigaci. Parašutista byl místo na území protektorátu vysazen v Alpách.

To František Pavelka se ocitl plánovanému místu seskoku o něco blíže. Co je odchylka pouhých 30 kilometrů proti výsadku uprostřed alpských velikánů? Místo u Nasavrk seskočil 4. října 1941 po půlnoci poblíž Koudelova u Čáslavi.

Vlastně měl štěstí. Na původně plánovaném místě jej sice očekávali odbojáři, ale s největší pravděpodobností také němečtí vojáci. Odbojové skupiny, se kterými měl navázat kontakt, byly v té době už částečně prozrazeny. To také ovlivnilo Pavelkovu misi. Po následující týdny se musel více skrývat, než aby plnil úkoly zadané novými veliteli.

Jak se Františkovi Pavelkovi podařilo spojit se svými kontakty, jak mu pomohli krátce po jeho seskoku u Koudelova místní a jaký byl jeho další osud? O tom se dozvíte v pořadu Historie Plus, který se právě průběhu operace Percentage věnuje.