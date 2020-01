Operace Silver A pomohla při atentátu na Heydricha. Před 72 lety navázala kontakt s Londýnem

Radistovi Jiřímu Potůčkovi se poprvé podařilo navázat spojení s Londýnem 9. ledna roku 1942. Díky tomu bylo možné operaci Silver A považovat za úspěšnou. Podílela se také na přípravách atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Praha 17:00 9. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pamětní deska člena operace Silver A Josefa Valčíka v Brně | Zdroj: Wikimedia Commons

Operace Silver A měla přímo z protektorátu Čechy a Morava zajišťovat kontakt s domácím odbojem a předávat informace pomocí vysílačky Libuše do Anglie. Výsadkovou skupinu Silver A tvořili Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček.

„Skupina měla především obnovit rádiové spojení s Londýnem, také měla zkontaktovat domácí odboj, pomáhat mu a oživit jeho činnost. Měli také vytvořit konspirační středisko pro podchycení, příjem a zajištění dalších parašutistů. Tím asi nejznámějším počinem je aktivní účast na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha,“ popisuje historik Petr Odehnal.

Výsadek Silver A byl na území protektorátu Čechy a Morava shozen 29. prosince 1941 společně s výsadkem Anthropoid. Miloš Kostelecký, který byl tenkrát ještě malé dítě, vzpomíná na to, jak jeho rodiče parašutistům z výsadkové skupiny Silver A hned po seskoku pomáhali. „U nás strávili první noc a potom už to běželo,“ popisuje.

Vypálení Ležáků

Přesně před 72 lety se úplně prvně ozval Radiotelegrafista Jiří Potůček do Londýna.

Zpětná reakce se z vysílačky poprvé ozvala o 6 dní později. To vše se odehrálo v lomu Hluboká u Miřetic. A protože hrozilo zaměření vysílačky, byla postupně přesouvána do rybářské výzkumné stanice na sádkách u Lázní Bohdaneč, školy v Bohdašíně u Červeného Kostelce nebo i do mlýna v Ležákách.

Právě Ležáky nechali nacisti vypálit a jejich obyvatele zavraždit. Tenkrát v obci přežili jen dva lidé. Byla to odplata za to, že se tam ukrývala vysílačka Libuše, která měla svůj důležitý úkol při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. A dnes tam tyto události připomene ve 14 hodin pietní akt.