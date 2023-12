Kámen po kameni. Oprava zdi kolem zámeckého parku ve Slatiňanech skončila, trvala dva roky

Na zámku ve Slatiňanech v Pardubickém kraji dokončili další náročnou stavbu. Opěrná zeď nad jednou z přístupových cest se začala sesouvat dolů. Řemeslníci ji tam museli kámen po kameni rozebrat a složit zpátky. Místo tak bylo měsíce uzavřené. Oprava stála sedm milionů korun. Slatiňany (Pardubický kraj) 15:07 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skončila oprava zdi kolem zámeckého parku ve Slatiňanech, trvala dva roky | Foto: Josef Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

„Úsek A se naštěstí celý rozebírat nemusel, ten byl v nejlepším stavu. Tady se jenom opravovala omítka, dozdívala se část. Musela se dělat replika pískovcového parapetu, zároveň se zastřešoval opěrný pilíř, do kterého desítky let zatékalo,“ říká kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta.

Hlavním důvodem oprav byla bezpečnost, protože hned vedle zdi vede jedna z přístupových cest k zámku.

„To je jeden faktor bezpečnost a druhý faktor byl samotný stavebně technický stav, který byl velice špatný. Ty jednotlivé pískovcové sloupy, které tvoří oplocení v této části, byly vyklopené každý na jinou stranu, dva z nich jsme měli podepřené lešeňovými trubkami, aby nespadly. Úsek C už ležel roky v tom náhonu, který je majetkem města,“ dodal Bušta.

Oprava trvala dlouho a jde o jednu z větších staveb, které zámek musely provést. „Trvalo to více než dva roky. Finance na to byly nalezeny předloni. Začalo se, jenže potom došlo k havárii na části, které navazuje na tu naši zeď, a to havárii zdi do náhonu, protože pod námi je bývalý mlýn, to je na pozemku města," říká Bušta.

Kastelán si také pochvaluje spolupráci mezi městem a Národním památkovým ústavem.

„Město nám řeklo, že máme zastavit práce, protože oni musí opravit svoji část. Povedlo se, práce se tak sice o rok zpozdily, ale díky tomu je opraveno to, co je pod námi. Je to jako, když člověk staví schody. Máme v pořádku spodní schody a navazují ty naše horní. Teď je celé ‚schodiště‘ bez problémů,“ říká Bušta.

V zámeckém parku ve Slatiňanech se podařilo zahladit také stopy po vichřici, která ho zasáhla před rokem a půl. Vítr tehdy vyvrátil nebo poškodil desítky stromů, zničené byly i některé stavby. Účet za několik minut řádění přesáhl jeden a půl milionu korun.

