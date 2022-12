Nový Orient Express. Francouzská společnost restauruje sedmnáct historických vagonů

Historický vlak Orient Express zná asi každý díky slavnému románu Agathy Christie. Francouzská společnost Accor se teď pustila do jeho renovace. Jeho vagony objevil francouzský historik Arthur Mettetal, když psal doktorskou práci o dějinách Orient Expressu a napadlo ho zapátrat po dobových vozech. Na internetu zjistil, že několik původních vagonů je v Polsku na nádraží u běloruských hranic. Sedmnáct vagonů má dostat nový kabát do dvou let. Paříž 23:30 14. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luxusních vlaků, které měly v názvu výraz Orient expres, bylo víc. Například Venice Simplon Orient Express | Zdroj: Profimedia

S nápadem provozovat evropský expres s lůžkovými vozy přišel belgický podnikatel Georges Nagelmackers. Založil firmu s názvem Mezinárodní společnost lůžkových vozů (CIWL), která měla sídlo v Paříži, a 5. června 1883 odtamtud vypravila první expres do Vídně. Do Konstantinopole, dnešního Istanbulu, začal vlak jezdit až koncem 80. let 19. století.

Historický vlak Orient Expres zná asi každý díky slavnému románu Agathy Christie. Francouzská firma Accor se teď pustila do jeho renovace.

V roce 1891 dostal oficiálně název Orient Express. Výstižně se o něm vyjádřil britský herec David Suchet, představitel detektiva Hercula Poirota v dokumentu televize ITV Poirot řídí Orient Express:

„Od doby, kdy poprvé vyjel Orient Express, zažil svět zánik říší, vzestupy a pády diktátorů a změny hranic. S Orient Expressem byl spojený sen svobodně cestovat Evropou.“

Luxusních vlaků, které měly v názvu výraz Orient Express, bylo víc. Například Venice Simplon Orient Express, který začal jezdit v roce 1906 po otevření simplonského tunelu mezi Švýcarskem a Itálií. Jenže svobodné cestování Evropou přerušily války.

V jednom z vozů dokonce podepsalo Německo v listopadu 1918 dohodu o příměří, která ukončila první světovou válku. V roce 1940 stvrdilo Německo ve stejném vagonu a na stejném místě dohodu o kapitulaci Francie. Koncem války nacisté vagón zničili.

Běžný rychlík

Po druhé světové válce se stal s Orient Expressu jen běžný rychlík. Zašlou slávu ale obnovili bohatí nadšenci Švýcar Albert Glatt a Američan James Sherwood. Glatt stál za prvním nostalgickým Orient Expressem a Sherwood za Venice Simplon Orient Expresem.

Americko-britský multimilionář Sherwood v 70. letech koupil na aukci v Monaku dvě původní soupravy firmy CIWL a získal i vůz, kterým se přiváželi soutěžní poštovní holubi, či vagon, který sloužil jako zahradní dům, nebo kde se provozovala prostitutce – vykřičený vagón. Staré vozy dal Sherwood zrenovovat ve stylu art deco.

V roce 2009 jezdil Orient Express mezi Štrasburkem a Vídní. V prosinci téhož roku z evropských jízdních řádů zmizel. Jeho sláva ale trvá. Existují nostalgické vlaky a hlavně příběhy.

Mezi ty neznámější patří Vražda v Orient Expressu. Agatha Christie napsala příběh v roce 1934. Čtenáři vědí, že v této detektivce uvízne vlak v závěji. To se skutečně stalo na sklonku 20. let v Turecku, vlak tam tehdy kvůli sněhu stál několik dní.

Slavným luxusním vlakem necestoval pouze detektiv Poirot, ale také postavy z Drákuly Brama Stokera, knih Grahama Greena, Vlak do Istanbulu nebo Cesty s tetičkou anebo z bondovky Iana Fleminga Srdečné pozdravy z Ruska.

