Doba je zchoulostivělá, chybí nám naděje, míní filozofka. ‚Buduje se utopie pokroku,‘ souhlasí Duka

Od roku 1989 jsme se měli dobře, společnost měla naději. Dnes nám naděje chybí a jsme zchoulostivělí. Ve speciálním vysílání Radiožurnálu na Národní třídě se na tom shodli emeritní kardinál Dominik Duka a filozofka Tereza Matějčková. SPECIÁL RADIOŽURNÁLU Praha 14:46 17. listopadu 2023

„Doba je zchoulostivělá možná v tom smyslu, že jsme dlouhou dobu žili v relativním pohodlí. V 90. letech začal nový velký příběh a idea pokroku byla polita živou vodou. Měli jsme daný horizont a dobře se nám z něj žilo, byli jsme ukotvení,“ vysvětlila Matějčková.

„Dneska se mi zdá, že i mladí lidé tuto naději postrádají. Že jsme zkrátka přišli o horizont, který nám kdysi dávalo i křesťanství. To jsme nahradili vírou v pokrok a v to, že máme vše vyřešené, což nemáme,“ popsala.

Emeritní kardinál dal Matějčkové za pravdu v tom, že jsme jako společnost zchoulostivělí. „To neříkám jen mladé generaci, ale i sám sobě. Musíme říci, že jsme se neměli nikdy tak dobře jako v těchto třiceti letech. Nikdy se nebudeme mít všichni dobře, není to jen otázka materiálního pokroku,“ míní.

Může ale být situace šancí pro církev? „Určitě šancí byla, nebyla využita tak, jak mohla být. Víme, že se buduje utopie a tomu lidé podléhají. Do jisté míry to je utopie pokroku,“ řekl Duka.

„Křesťanství bylo mnohem utlačenější v roce 1990 než dnes. My jsme také udělali určité chyby, protože jsme možná podlehli tomu, že všechno jde snadněji. Ale ono to tak úplně nebylo,“ řekl.

Co je svoboda?

Duka a Matějčková debatovali i o pojmu svoboda v širším kontextu. „My jsme si trochu nahradili pojem svobody výrazem, co chci. A to není svoboda. Svoboda mně nedává možnost, abych páchal zlo nebo dělal zločiny,“ zdůraznil Duka.

Hosté Tomáše Pancíře Dominik Duka je kardinál římskokatolické církve a dnes již emeritní pražský arcibiskup, který v této pozici působil v letech 2010 až 2022, kdy ho nahradil Jan Graubner. Tereza Matějčková je česká filozofka a novinářka. Vystudovala filofii a religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, do roku 2023 byla vysokoškolskou pedagožkou.

Matějčková s ním souhlasila, dodala ale, že pojem svobody není jen pojem. „V popředí je svoboda jako povinnost, návrat povinnosti. Studenti velmi často formulují obrovsky silný, až se mi zdá znervózňující pojem svobody, kdy si můžeme zodpovědnost stanovit tak vysoko, že už se bojíme cokoliv udělat, protože závazky jsou tak obrovské, že nás můžou zcela znehybnit,“ podotkla.

„Je to zkrátka živé tektonické pole, co je svoboda. Musíme neustále tančit mezi jednotlivými výzvami. A je to dobrodružství. Bylo to dobrodružství v roce 1989 a je to dobrodružství i dnes,“ uzavřela filozofka.

