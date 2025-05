Oslavy konce války jsou naprostá tragédie, nevíme jak a koho oslavovat, míní politolog Jelínek

„Jak si připomínat osvoboditele, aby to nevypadalo jako podpora současného Ruska a Vladimira Putina?“ zamýšlí se v pořadu Jak to vidí… politolog Lukáš Jelínek. A připomíná, že v Rudé armádě bojovali i Ukrajinci. Právě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel na přelomu týdne na návštěvu do Prahy. Jaký byl její význam? A jak květnové dny slaví čeští politici? Jak to vidí... Praha 11:05 8. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ikonické foto z konce války: vztyčení vlajky SSSR nad Reichstagem | Foto: Evgueni Khaldei | Zdroj: akg-images / Profimedia

„Dlouhodobě mám pocit, že květnové svátky moc slavit neumíme,“ míní Lukáš Jelínek. „V minulosti to pro nás bylo divadlo, kdy jsme byli nahnáni do průvodu. Praktický dopad oslav ale nebyl. Po 90. roce se politika z oslav spíše vytratila,“ nabízí svůj pohled.

„První máj je u nás teď spíše o lásce než o práci. A oslavy, které se týkají konce druhé světové války, jsou z mého pohledu naprostá tragédie,“ podotýká Jelínek.

„Je vidět, že nevíme jak a koho oslavovat, jak si připomínat osvoboditele, aby to nevypadalo jako podpora současného Ruska a Vladimira Putina,“ dodává.

„Všem přitom musí být jasné, že druhým početně nejzastoupenějším národem v Rudé armádě byli Ukrajinci. Jednotliví vojáci by si zasloužili určité uznání a poctu, bez ohledu na to, co se v současnosti děje,“ zdůrazňuje politolog.

Český prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou se setkávají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou Zelenskou na Pražském hradě v Praze 4. května 2025 | Foto: Eva Kořínková | Zdroj: Reuters

Návštěva Zelenského

Symbolicky právě v těchto dnech navštívil Česko také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle Jelínka bylo jedním z důvodů Zelenského cesty ocenění role, kterou Česká republika zastává na pozadí ruské agrese.

„Zelenskyj přijel s celou řadou ministrů a svých nejbližších spolupracovníků, aby ukázal, že návštěvě přikládá význam. I u nás byl přijat na nejvyšší možné úrovni. Nebyla to ale běžná návštěva, šlo o návštěvu během války. Důležitá byla i proto, že se dnes už uvažuje o tom, jak se bude Ukrajina rekonstruovat. A zdá se, že Česká republika při rekonstrukci nějaké místo také získá,“ myslí si.

Podle prezidenta Zelenského vnímá Ukrajina českou pomoc v boji proti ruské agresi jako společný boj proti terorismu. „Může to znít jako fráze, ale mám pocit, že česko-ukrajinské vztahy nikdy nebyly tak dobré jako dnes,“ říká politolog. „A možná už nikdy tak dobré v budoucnu nebudou,“ uzavírá Lukáš Jelínek v pořadu Jak to vidí...

