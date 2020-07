Co se před 45 lety stalo v Ostravě? Podle svědků tam spadl meteorit, odborníci to ale odmítají

Před 45 lety - 2. července 1975 - měl v Ostravě spadnout meteorit. Těsně před půlnocí úkaz popsali zaměstnanci tehdejších Urxových závodů. Psal o tom i dobový tisk, a tak se pád meteoritu dostal třeba do ostravské elektronické encyklopedie událostí. Problém je ale v tom, že se po pádu meteoritu nikdy nenašly žádné stopy. Odborníci navíc z té doby nemají žádný záznam, že by se nejen v Ostravě, ale ani v celé republice něco podobného stalo. Ostrava 10:11 14. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před 45 lety - 2. července 1975 - měl v Ostravě spadnout meteorit (ilustrační foto) | Zdroj: Wikimedia Commons

„Je to svědectví dvou pracovníků tehdejších Urxových závodů. Měla zde proletět ohnivá koule velikosti fotbalového míče, zanechat za sebou ohnivou čáru a svistem dopadnout někde do prostoru bývalé haldy, která zde v Přívoze byla,“ popsal Českému rozhlasu Ostrava kronikář Martin Juřica.

Dneska už dopad půjde těžko potvrdit, protože po haldě nic nezbylo. „Část z ní se zřejmě rekultivovala a změnila se na průmyslový areál, který je vzadu,“ popsal Juřica.

První zmínka o meteoritu byla jen v krátké zprávě a o pár dní později vychází rozhovor s očitými svědky. „Byli dva svědci, ale další, kteří by mohli tuto věc potvrdit, se nenašli. Redakce pravděpodobně potom už o dalším průběhu pátrání neinformovala,“ dodal kronikář. Objevily se tak jen dva články v červenci a pak nic.

Podle odborníků je ale velice nepravděpodobné, aby v Ostravě meteorit opravdu spadl. „Lidi zkrátka něco vidí na obloze a nedokážou určit vzdálenost. Když někdo řekne, že viděl něco proletět a spadlo to támhle za kopec, tak to může být stovky kilometrů daleko. Pravděpodobně to tak vždycky je,“ vysvětlil Pavel Spurný z Astronomického ústavu akademie věd České republiky.

V roce 1975 pozorovatelům podle Spurného sice takový jev mohl uniknout, je to ale i tak vysoce nepravděpodobné. Zvlášť v noci, kdy jsou pro pozorování nejlepší podmínky. Spurný upozornil i na to hlavní - chybí nalezený meteorit.

Celou událost tak lze možná vysvětlit i jinak. „Je to ostravsko-karvinský revír. Tam může dojít k různým jednoduše pozemsky vysvětlitelným jevům. Taky by to nebylo poprvé, co z této oblasti máme něco hlášeno,“ dodal Spurný.

I proto Archiv města Ostravy zváží vyjmutí zprávy o pádu meteoritu ze své elektronické encyklopedie. „Tím pádem, když se ukáže, že to pravda nebyla, což asi ne, tak z elektronické encyklopedie zmizí a zůstane noticka, že nějaký svědek skutečně viděl podobný úkaz,“ dodal Juřica.

Co přesně lidé před 45 lety viděli, tak dál zůstává záhadou.