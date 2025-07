Otevře se vzácná obálka s údajně posledními slovy Masaryka. Poselství do ní měl vložit jeho syn

19. září 2025 se otevře kus historie. V přímém přenosu Českého rozhlasu se v Lánech rozpečetí tajuplná obálka pravděpodobně s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. První československý prezident text zřejmě nadiktoval svému synu Janovi pár dnů před smrtí v září 1937. Obsah obálky nezná nikdo z žijících lidí. Praha 6:00 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V přímém přenosu Českého rozhlasu se v Lánech rozpečetí tajuplná obálka pravděpodobně s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Vzácnou obálku dostal Národní archiv v roce 2005 od Antonína Suma, který byl jedním z osobních tajemníků ministra zahraničí Jana Masaryka. Poslední slova prezidenta Osvoboditele se několikrát stěhovala.

3 hodiny 29 minut ráno, umřel pan prezident, zapsal si Masarykův sekretář. Podívejte se do jeho diáře Číst článek

Za války si obálku vzal Jan Masaryk do Londýna, dostala se také tajnou cestou do Skotska a následně s dalšími dokumenty rodiny Masarykových do Francie.

Po sametové revoluci se pak začal rozsáhlý archiv postupně vracet do Česka.

Vzácnou obálku nakonec před dvaceti lety získal archivář Jiří Křesťan z Národního archivu. Předal mu ji tehdy Antonín Sum, který byl jedním z osobních tajemníků ministra zahraničí Jana Masaryka.

„Obálka je běžné velikosti, bílá, zalepená a je opatřena kulatým razítkem, které tam dal doktor Antonín Sum. Současně je tam poznámka: „Pečeť do roku 2025,“ popisuje Křesťan.

Na webu tajemnaobalka.cz najdete podrobně popsaný samotný příběh obálky a její cestu. Taky se tam dočtete informace a zajímavosti o Tomášovi Garriguovi Masarykovi. Poslechnout si můžete i některý z jeho projevů.

Jiří Křesťan z Národního archivu | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Na webu jsou také dosud nepublikované fotografie i připravená anketa, kam veřejnost může psát své tipy a nápady, co za poselství Tomáš Garrigue Masaryk zanechal. Budeme rádi, když se čtenáři i posluchači zapojí,“ přibližuje editorka serveru iROZHLAS.cz Nela Vejvodová.

Postupně bude přibývat na web další obsah nebo také tipy známých osobností. V pátek 19. září 2025 se v přímém přenosu Radiožurnálu za přítomnosti prezidenta Petra Pavla a dalších v Lánech ona tajuplná obálka rozpečetí.