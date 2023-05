Historik: Na vojenské oběti osvobození bychom zapomínat neměli. I navzdory současné ruské agresi

Lidé v celém Česku si v pondělí připomínají 78. výročí konce 2. světové války. Ovlivňuje upomínku posledních květnových dnů aktuální ruská invaze na Ukrajině? Proč se více a více otevírá prostor pro překrucování historie? A proč zkoumání nedávné historie vyvolává silné emoce, jaké vidíme třeba okolo Ústavu pro studium totalitních režimů? Radiožurnál se ptal vojenského historika, ředitele Památníku Lidice a předsedy Rady ÚSTR Eduarda Stehlíka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:50 8. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenský historik Eduard Stehlík | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Velkou část Česka osvobodila před 78 lety sovětská Rudá armáda. Mění a měla by nějak měnit podobu připomínek tehdejšího osvobození současná ruská invaze na Ukrajině?

Myslím si, že mění a na nějakou dobu měnit bude. Pochopitelně my bychom neměli úplně odřezávat to, co se stalo kdysi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Historie se překrucovala vždycky. S odchodem jedné generace vždycky přišli ti, kteří minulost zpochybnili, nebo ji naopak začali lakovat narůžovo, říká historik Michal Stehlík

Neměli bychom zapomínat na desetitisíce prostých vojáků Rudé armády nejrůznějších národností, ať už to byli Rusové, Ukrajinci, kteří přišli o život při osvobozování Československa v boji proti německým nacistům. To zapomínat nemůžeme a pevně věřím, že nebudeme.

Na druhé straně to, co se momentálně odehrává na východě Evropy, tedy agrese Ruské federace proti Ukrajině, je věc, která to nemůže neovlivnit, protože pochopitelně i některé symboly, které se objevují a které dříve byly symboly Rudé armády – rudé prapory se srpem a kladivem, svatojiřské stuhy – najednou získaly úplně jiný kontext a staly se symboly agresivní války proti suverénní zemi.

Staly se symbolem vraždění, srovnávání měst se zemí, unášení dětí, vraždění civilistů. Takže nějakou dobu bude trvat, než se vrátíme do normálu. A bude to trvat dlouho. Rozhodně to nebude dříve, než válka skončí. Takže nemůže to neovlivnit. Ovlivňuje to a rozhodně jsou tím vzpomínky poznamenány.

Postupně umírají poslední pamětníci 2. světové války. Vy jste v této souvislosti v tomto týdnu pro Český rozhlas Region řekl, že to otevírá prostor pro překrucování historie. Dá se tomu nějak zabránit?

Pochopitelně dá, ale podle mého názoru jenom částečně. Jeden způsob, který vidím jako nesmírně důležitý, je třeba to, co dělá Post Bellum, tedy nahrávání vzpomínek pamětníků, informování o jejich osudech, ať už na jejich webových stránkách nebo prostřednictvím Českého rozhlasu.

Je to jakási zakonzervovaná paměť, která může být využita při vzdělávání, při práci historiků a podobně. To je nesmírně důležité.

Před 78 lety skončila druhá světová válka. Osvobozená Evropa si zpívala českou píseň Škoda lásky Číst článek

Nicméně si myslím, bohužel, že i sebelépe připravená nahrávka, ať už zvuková nebo obrazová, nikdy nemůže nahradit konkrétní kontakt s člověkem, který to na vlastní kůži zažil. To, že ho můžete vzít za ruku, že mu se mu díváte do očí, že ho můžete obejmout a poděkovat mu za to, co dokázal. Toto žádná nahrávka nenahradí.

A opravdu se obávám toho, že stejně jako odcházeli nebo odcházejí poslední lidé, kteří zažili hrůzy holokaustu, tak se opět objeví ti, kteří začnou zpochybňovat, že se něco takového stalo.

Tak to ale bylo v dějinách vždycky. Vždycky, když odešla nějaká generace, to někteří zpochybní, někteří zase naopak mohou některé momenty minulosti lakovat narůžovo a říkat, že byly úplně fantastické a úžasné.

Změnu dne navrhl Zeman

Od koho čekáte snahu překrucovat historii, pokud se bavíme o 2. světové válce?

Můžeme tady nalézt samozřejmě ty, kteří budou překrucovat historii plánovitě s nějakým zadáním.

Nemusí to být lidé od nás, mohou to být lidé z jiné země, může tady být třeba, jak jsme zmiňovali Ruskou federaci, tlak na to, aby některé věci z našich společných dějin byly upozaděny a některé zveličeny. To si dovedu velice dobře představit. A dovedu si představit i některé novináře nebo i kolegy historiky, kteří by byli ochotní se v tomto nějakým způsobem angažovat.

Putin dal médiím návod, jak informovat o ukrajinské protiofenzivě i vojenské přehlídce 9. května Číst článek

Můžeme také narazit na lidi, kteří dějiny budou zkreslovat kvůli své odborné nezpůsobilosti. Tím mám na mysli opět zase novináře nebo historiky, kteří z nějakého důvodu nejsou schopni pracovat s historickými materiály, s dobovými dokumenty, se svědectvími pamětníků, tak jak by to předpokládaly základy historikovy práce.

Není totiž vždycky možné vzít do ruky historický dokument a říct, že když je to historický dokument, tak to, co je v něm obsaženo, je pravda. Historik si vždycky musí klást otázku, kdy ten dokument vznikl, kdo ho napsal, za jakým účelem ho napsal.

Vyšší dívčí je pak to, co ten dokument neobsahuje a vlastně by obsahovat měl, protože se k něčemu vyjadřuje, ale pisatel prokazatelně věděl, proč to tam nenapsal.

A potom pochopitelně jsou lidé, kteří mají na průběh dějin naprosto rozdílný náhled. Mohou být ovlivněni svým rodinným prostředím, politickou orientací, mohou mít zájem některé věci bagatelizovat, některé věci zamlčovat, ať už z toho důvodu, že se třeba dotýkají osobně jejich rodiny nebo nějakého bližšího okolí, anebo jenom z toho důvodu, že považují za zajímavé něco zkrátka zakrýt a nehovořit o tom.

Osvobození Československa jsme dlouho v minulosti slavili 9. května, v posledních desetiletích 8. května. Které výročí je z historického pohledu správnější?

Určitě 8. květen. Přesun z 9. na 8. navrhl mimochodem tehdy řadový a ne příliš známý poslanec Miloš Zeman. Důvod měl naprosto reálný základ.

OVĚŘOVNA: Svátek 8. května nikdo neruší. Jde jen o další výmysl dezinformátorů, říká mluvčí vlády Číst článek

Kapitulace nacistického Německa byly totiž dvě. První byla 7. května v Remeši, kterou ovšem sovětské vrcholné vedení neuznalo a řeklo, že je zapotřebí kapitulaci realizovat v hlavním městě poraženého nacistického Německa, tedy v Berlíně, za přítomnosti úplně jiné garnitury vrcholných představitelů, než tomu bylo v Remeši.

Nicméně došlo k nějakým disproporcím, dohadování, dohoda byla podepsána 8. května, ale podle moskevského času už bylo 9. května. Obě dvě strany to tedy slaví tak, jak mají.

Období nacistické i komunistické totality má zkoumat Ústav pro studium totalitních režimů. Jak si instituce po odborné stránce vede? A kdy dostane Ústav pro studium totalitních režimů nové sídlo? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu vlevo výše v článku.