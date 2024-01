Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. Tak zní jedna z myšlenek Jana Palacha. Dnes, v úterý 16. ledna, je tomu přesně 55 let, co se dvacetiletý student upálil na protest proti cenzuře. Svým činem chtěl roku 1969 probudit národ poté, co okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy zničila naděje a uvolňování období Pražského jara. Seriál Praha 19:31 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Palach se upálil v roce 1969 na protest proti rezignaci lidí na vývoj společnosti po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem,“ napsal 16. ledna 1969 ve svém pokoji na vysokoškolské koleji Jan Palach.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Palachova pochodeň plála proti cenzuře. Stal se symbolem okupací znásilněného Československa

Tři kopie adresoval konkrétním lidem a organizacím, čtvrtou si strčil do aktovky a odešel na Václavské náměstí.

„Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň,“ pokračuje dopis.

Znásilněné Československo

Krátce po půl třetí odpoledne se Jan Palach pod rampou Národního muzea polil hořlavinou a zapálil.

„Tady u domu potravin jsem viděl, jak kolem mě běží hořící člověk. Od paty až k hlavě hořel. Bylo to jako když hoří benzínem, nějakou hořlavinou,“ popisoval později toho dne dispečer Dopravního podniku.

Pokud národ žije pod tlakem a je podřízen, tak život není životem, řekl Vystrčil při vzpomínce na Palacha Číst článek

„Tak jsem sundal rychle kabát, běžím za ním, snažím se ten kabát na něj hodit. Přitom on upadl tady na vozovce, tak jsme to na něm uhasili a odvezli ho do Legerovy ulice na spáleniny. Byla to hrozná podívaná na toho člověka,“ přiblížil.

Díky svědkům a také dopisu, který zanechal, se zpráva o činu Jana Palacha začala rychle šířit nejen v Československu.

„Zpráva, že se zapálil uprostřed Evropy mladý člověk, vyvolala velký zájem po celém světě. O tom činu mluvil papež, mluvila o něm celá řada politiků. V mnoha očích Palach symbolizoval znásilněné Československo, které se proslavilo jakýmsi pokusem o lepší verzi socialismu,“ popisuje historik Petr Blažek, ředitel Muzea paměti 20. století.

„A najednou to všechno končí a přichází – tak jako vždy v souvislosti se Sovětským svazem – to násilné potlačení. Jan Palach se pro ně stal, řekl bych, symbolem té zoufalé situace v Československu,“ míní historik.

Morální apel

Lékařka Zdena Kmoníčková nahrála 17. ledna 1969 krátký rozhovor s popáleným Janem Palachem. Z něj se dochovala jeho věta „Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.“ Palach zemřel o dva dny později.

Pro italskou krajní pravici je Palach symbolem boje s komunismem. České radikály nikdy netáhl Číst článek

„Tento čirý čin namířený přímo do středu našeho myšlení burcuje nás k neúprosné nutnosti změnit způsob života a myšlení každého z nás,“ pronesl v den jeho smrti Michael Dymáček jakožto předseda svazu vysokoškolského studentstva.

„Jan Palach protestoval proti morální neoprávněnosti cenzury jako takové a proti ilegálním zprávám. Jeho postoj a mínění je bezvýhradně i naším postojem, naší míněním. Vedli jsme a dále vedeme boj za prosazení jeho požadavků,“ dodal Dymáček ke stanovisku studentů.

Na Palachův čin zareagoval i komunistický režim. 19. ledna 1969 vyhlásil pohotovost bezpečnostních složek. Vyhoštěno bylo 16 zahraničních novinářů a československé redakce dostali pokyn, aby vydávaly jen oficiální sdělení.

Poslechněte si celý díl seriálu v nahrávce nahoře v článku.