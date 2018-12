Třetí nejstarší dochovaný v Praze. Před 140 lety byl zahájen provoz Palackého mostu

Před 140 lety, 22. prosince 1878, byl otevřen Palackého most. Jde o třetí nejstarší dochovaný most v Praze a první, po kterém vedla tramvajová trať. Jeho stavba trvala asi dva a půl roku a při zakládání pilířů do říčního dna byla poprvé použita kesonová metoda. | Foto: H 100 067-001 logo | Zdroj: Muzeum hlavního města Prahy



Další fotografie (16)

Před 140 lety, 22. prosince 1878, byl otevřen Palackého most. Jde o třetí nejstarší dochovaný most v Praze a první, po kterém vedla tramvajová trať. Jeho stavba trvala asi dva a půl roku a při zakládání pilířů do říčního dna byla poprvé použita kesonová metoda. Most byl stavěn v duchu národního obrození. Proto byl původně v barvách trikolory a zdobila ho čtyři sousoší od Josefa Václava Myslbeka.