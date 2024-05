Památkáři ukázali nově objevený zlatý a stříbrný poklad. Stovku grošů a dukátů našli v centru Opavy

Praskova ulice v centru Opavy – tady při rekonstrukci školního hřiště pracovali archeologové a nestačili se divit. Původně totiž hledali něco úplně jiného.

„My jsme předpokládali a těšili se na to, že získáme nové informace k tomu, jak vypadal ve středověku opavský hrad. Nález je to bezesporu pěkný, máme z něj radost,“ říká Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě.

A to už stojíme u skleněné vitríny s vyrovnanými 30 zlatými uherskými dukáty a 72 stříbrnými groši. Do země se poklad dostal někdy po roce 1479.

„Mohlo se jednat o majetek ukrytý někým místním nebo o výplatu žoldu po návratu z válečného tažení. Výplata žoldu byla obvyklou podmínkou tehdejších profesionálních vojáků,“ vysvětlila kurátorka Slezského zemského muzea Ilona Matejko Peterka. Tehdy v 15. stolení se za tyto mince dalo koupit třeba šest koní nebo 26 sudů piva.

Je to nález už z loňského podzimu, hodně času ale zabrala obnova původní podoby mincí. Restaurátorsky na tom pracoval Martin Kahoun. „Nejhorší bylo, když byly slepené do těch bloků a nevěděl jsem, jestli se mi je podaří od sebe oddělit. Ale povedlo se to u všech,“ vzpomíná restaurátor.

Poslední podobný mincovní nález v Moravskoslezském kraji je z roku 1908, ale nedochoval se. I proto je to podle historiků významný objev hlavně díky velkému počtu mincí pohromadě. Vystavené budou v Obecním domě do neděle, pak zamíří do archeologického depozitáře.