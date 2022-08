V Lošanech se otevře Památník tří odbojů. Vznikl v rodném statku legionáře Josefa Mašína

„Tady budou tři světla, takové pruhy v národních barvách. Ale jinak bude syrovost zachovaná. Tady jsou původní klenby - to je nejstarší část statku –, které jsou dělané zřejmě v 17. nebo 18. století,“ ukazuje Petr Blažek, historik z Muzea paměti XX. století.

Procházíme dům, kde se v srpnu 1896 narodil Josef Mašín. Rod Mašínů hospodařil na nejstarším statku v Lošanech od konce 17. století.

„Josef Mašín, když se vrátil z legií, byl na přání maminky několik měsíců znovu hospodářem. Říká se ale, že ho neposlouchaly ženy na poli, takže přišel za maminkou a řekl: ‚Ženy mě neposlouchají, vracím se do armády. Maminko nezlob se, tohle já nesnesu.‘ Přímo takhle doslova se to traduje,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Statek na počátku 50. let zabavili komunisté. Děti Josefa Mašína ho získaly zpět až v roce 2018. Už o rok dříve zadal architekt Tomáš Hradečný z fakulty architektury ČVUT svým studentům téma Památník tří odbojů. Sešlo se 22 návrhů, ze kterých se potom zrodil finální projekt.

„Toho autentického se tady dochovalo strašně málo. Objekty byly mnohokrát přestavěny. Na jejich stavu se neblaze podepsalo také těch x let totality,“ vysvětluje Blažek.

„Proto jsme nakonec objekt zbavili všech měkkých částí - dřevěný krov, dřevěné stropy, nepůvodní okna, dveře. A zůstalo jakési torzo kamenného a smíšeného zdiva. A to jsme obalili železobetonovou stříkanou skořepinou a ta tomu dala tuto výslednou formu,“ dodává.

Strom uprostřed

Šedému domu bez střechy vévodí moruše zasazená uprostřed. Právě moruše kdysi rostly na návsi v Lošanech, kde Josef Mašín pomohl jedné dívce, kterou trápily ostatní děti ze vsi.



„Sebraly jí boty a vyhodily je nahoru do koruny. Nemohla je dostat nazpátek a brečela. Malý Pepík přišel, vylezl hrdinsky na místo, kde už se ostatní báli, sundal jí je a řekl: ‚Nebreč a mazej domů.‘ Tahle historka se nám hodně líbila a líbilo se nám, že se sem moruše vrací,“ vypráví Petr Blažek.

Strom symbolizuje život, vzdor, touhu po svobodě i přežívání v těžkých podmínkách. „Tady bude symbolicky deska s posledním dopisem Josefa Mašína, který se našel po válce v ozdění cely číslo 10 na Pankráci, kde čekal na smrt,“ ukazuje historik.

„Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest první povinností každého uvědomělého Čecha. I vy jednou musíte takto postupovat.“

„Našlo se to díky tomu, že seděl se spoluvězněm, jehož manželka přišla po válce a říkala: ‚Vím, že v ozdění je vzkaz pro vás. A ten moták je vlastně poslední dopis dětem a manželce.‘ Takže to tady bude ve zvuku. Namluvil to Ondřej Vetchý.“

„Chlapci, mám ještě jedno přání. Jeden z Vás se ujme rodného statku. Ovšem, není to žádná podmínka. Nebudete-li mít chuti, nemusíte. Tím končím, moje nejdražší děti! Líbám vás v duchu všechn, i s vaší mamičkou. Buďte šťastni. Váš milující otec. Vlasti zdar!“

Památník Tří odbojů na Mašínově statku se otevře v pátek 26. srpna - v den 126. výročí narození Josefa Mašína.