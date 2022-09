Patřili k nejaktivnějším členům odboje. Manžele Sonnevendovi nově připomíná pamětní deska v Praze

Pamětní deska se jmény Marie a Jana Sonnevendových, kteří pomáhali ukrývat parašutisty ze skupiny Anthropoid, navíc doplněná skvělým muralem, byla tento týden odhalena v Konviktské ulici. Manželé žili v domě č.p. 998/15. Za svou odvahu zaplatili životem. pic.twitter.com/LMVHUQFZA9 — Pražské příběhy (@Prazskepribehy) September 9, 2022 Jan a Marie Sonnevendovi patřili k nejaktivnějším podporovatelům československých parašutistů během druhé světové války. Jan Sonnevend sehrál významnou roli i při ukrytí Jana Kubiše, Josefa Gabčíka a jejich pěti spolubojovníků v kryptě pražského kostela svatých Cyrila a Metoděje. Iniciativa A tento týden odkryla v hlavním městě pamětní desku v ulici, kde manželé naposledy bydleli. Praha 17:17 11. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Byl to důstojný pán, kterého si nedovedu představit bez kravaty, bez klobouku... Byl to člověk nesmírně cílevědomý. A babička byla nesmírně vlídná. Ty dva se fantasticky doplňovali. Byli k sobě nesmírně pozorní. Takhle si je pamatuju,“ říká pro Radiožurnál vnuk manželů Sonnevendových Jaroslav Orta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Iniciativa A tento týden odkryla v hlavním městě pamětní desku manželů Sonnevendových v ulici, kde naposledy bydleli

Dnes devadesátiletému Jaroslavu bylo deset, když své prarodiče viděl naposledy. Přestože se jeho rodiče rozvedli, matku a její rodinu pravidelně navštěvoval.

O tom, že jsou všichni členy odboje, v té době neměl tušení.

„Tatínek nás všechny tři - my jsme byli tři bratři - stranil jakýchkoliv informací, abychom se někde neprožvejkli a nebyl z toho malér,“ vzpomíná.

Jeho prarodiče, Jana a Marii Sonnevendovi, teď připomíná pamětní deska na domě v Konviktské ulici, kde naposledy bydleli. Nad ní jsou na fasádě domu namalovaní dva parašutisté s otevřenými padáky.

„To má symbolizovat jednak příchod parašutistů do protektorátu a pamětní deska má imitovat větrací okénko, které vede do krypty v Resslově ulici,“ popisuje ředitel Oblastního muzea Praha-východ a člen Iniciativy A Vlastislav Janík.

Po útoku na Heydricha byly vražděny a týrány rodiny jen u podezřelých. Šlo o krevní mstu, míní historik Číst článek

Jan Sonnevend se do Prahy přistěhoval v roce 1938. Byl už v penzi a spolu s manželkou Marií chtěli žít blízko své dcery a vnuků.

„Jan Sonnevend byl Sokol a člen pravoslavné církve, tak se tady docela rychle etabloval, protože se stal brzy starším v chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Zároveň začal také pracovat jako revizor účtů v Masarykově lize proti tuberkulóze,“ vypráví.

Tam se seznámil s Petrem Fafkem, který se krátce po nacistické okupaci Československa v březnu 1939 zapojil do odbojové činnosti.

O rok později mu Jan Sonnevend nabídl, že kostel v Resslově ulici by odboj mohl použít třeba pro ukrývání zbraní.

Atentát a jeho následky pro Sonnevendovi

Fafek jeho nabídku využil až v květnu 1942 poté, co Jan Kubiš a Josef Gabčík smrtelně zranili zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a potřebovali se ukrýt.

Iniciativa A Iniciativa A je nestátní organizace, která si dala za cíl připomenout zapomenuté hrdiny odboje druhé světové války. Jedná se o neformální sdružení několika osob.

„Tehdy Petr Fafek oslovil Jana Sonnevenda, jestli by to šlo právě v kryptě svatých Cyrila a Metoděje. Jan Sonnevend tuhle otázku probral s farářem Aloisem Čiklem a Vladimírem Petřekem. Ti s tím souhlasili a už od 28. května přicházejí první parašutisté do krypty,“ říká Janík.

Po jejich odhalení 18. června 1942 zatklo gestapo všechny představitele pravoslavné církve v čele s biskupem Gorazdem. O čtyři dny později si přišlo i pro Jana Sonnevenda a jeho blízké.

VIDEO: Poslední boj parašutistů. Radiožurnál vysílal historickou rekonstrukci bojů z krypty v Resslově ulici Číst článek

„Jan Sonnevend je přiřazen k procesu s pravoslavnou církví, který probíhal 3. září 1942, a den na to je zastřelen na kobyliské střelnici. Zbytek rodiny, tedy jeho manželka Marie, dcera Ludmila a manžel Jaroslav Ryšavý jsou zavražděni v koncentračním táboře Mauthausen,“ dodává.

Jaroslava Orta, jeho bratry a otce zachránila před zatčením skutečnost, že se rodiče rozvedli už před druhou světovou válkou.

O tom, že jeho matka Ludmila a prarodiče pomáhali parašutistům, se dozvěděl až po válce.

„Pochopitelně jsem žasnul a bylo krátké období, kdy se to uznávalo. Ale záhy na to přišla doba, kdy jsem zase musel být zticha. Protože když jsem se zmínil, že to mám v životopise, tak jsem spíš měl průšvih,“ zakončuje Orta.

Iniciativa A odhalila už 24 pamětních desek. Připomínají jména zapomenutých hrdinů, kteří položili svůj život v boji za svobodu Československa.