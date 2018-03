Za útěk na pivo modrá knížka aneb Verše o cele smrti. Příběh muže, který byl od mládí 'nepřítelem lidu'

Životní osud Cyrila Michalici zřejmě do značné míry předurčilo místo narození. Syn pokrokového sedláka od moravsko-rakouských hranic aktivně vystupoval proti komunistickému režimu. S kamarády podpálil družstevní stoh a dvěma pomohl k útěku do Rakouska. Po odpykání tříletého trestu ve věznici pro mladistvé byl povolán k vojenské službě u PTP, neuvěřitelnou shodou náhod ale po čase dostal modrou knížku. Paměťová stopa Břeclav 9:00 12. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyril Michalica | Foto: Ivan Holas

Komunisté mu ovšem jeho čin i původ nikdy nezapomněli, on sám naopak dodnes vzpomíná na chvíle za mřížemi – některé myšlenky vtělil i do vlastních veršů.

PAMĚŤOVÁ STOPA Seriál „Paměťová stopa“ představuje osudy desítek lidí, kteří trpěli v totalitních režimech 20. století. Jde o lokální příběhy s nadregionálním přesahem. Znáte-li zajímavé pamětníky, pošlete tip na husova10Z@gmail.com. Dokumenty připravuje Americký fond ve spolupráci se serverem iROZHLAS.cz a Českou televizí.

Co dokážou strach a nenávist, poznal Cyril Michalica už jako malý chlapec. Za války v rodné obci Kostice na Břeclavsku hlídal, aby jeho otce a další muže nikdo nepřistihl při poslechu zahraničního rozhlasu. V jedenácti letech zažil explozi dlouhodobě potlačované zášti, když několik místních obyvatel zabilo tři vojáky Wehrmachtu.

Po osvobození začal otec obnovovat nejen svoje hospodářství, ale staral se o rozvoj celé vsi – stal se předsedou strojního družstva a parcelační komise, která rozdělovala obecní půdu, rolníci bez ohledu na výměru si vzájemně vypomáhali. Už tehdy se ale začali objevovat lidé, kteří s červenými páskami na rukávech ostatní zastrašovali. A po únoru 1948, kdy se nátlak zmnohonásobil, se z vůdčí osobnosti vesnice stal kulak – nepřítel lidu.

Cyril odešel studovat církevní gymnázium ve Velehradě, avšak 14. dubna 1950 jeho studentská dráha rázem skončila. „Esembáci a estébáci tam po půlnoci přijeli autobusem, všechny jezuity vzbudili a sebrali. Nás potom propustili a šli jsme dom. Po prázdninách jsem nastoupil do vinařské školy ve Valticích, ale za dva týdny sebrali pro změnu mě.“

V Kosticích byl totiž Cyril Michalica členem TJ Orel, poté, co byla tato katolická tělovýchovná organizace násilně rozpuštěna, vytvořili mladí tajnou skupinu. Ta vyráběla letáky, ničila komunistické plakáty a organizovala menší sabotáže, třeba nastražovala železa před kombajn. Nakonec se třemi dalšími zapálil v srpnu 1950 družstevní stoh.

„V té době vrcholila první etapa kolektivizace, proběhly už schůze v Týnci a Hruškách, kde se jim za přítomnosti funkcionářů z okresu a lidí od SNB a StB podařilo několik sedláků dotlačit ke vstupu. Když měla být další taková schůze v sousedních Tvrdonicích, tak jsme noc před ní ten stoh zapálili, abychom těm sedlákům dali jakousi podporu. Schůze se už potom nekonala a nátlak ustal až do další vlny združstevňování v roce 1958.“

Vyšetřovatelé nejprve přešlapovali na místě, jeden ze skupiny - Bohuslav Rozsypal – ovšem po čase dostal strach a chtěl s dalšími kamarádem utéct za hranice. Cyril jim to zařídil přes otce, který byl v té době zapojen do převaděčské skupiny kolem Františka Gajdy, bývalého majitele autodopravy v Lanžhotě.

Sedmnáctičlenná skupina uprchlíků byla ale těsně před uprchlickým táborem v americké okupační zóně kontrolována rakouskými četníky a ti oba nezletilé chlapce předali našim orgánům v domnění, že jen utekli od rodičů za dobrodružstvím. Při výslechu se bezpečnost dozvěděla o zapálení stohu i o Michalicovi.

„Pro mě a dalšího člena skupiny si přišli přímo do vinařské školy, 15. září (1950) asi ve tři hodiny odpoledne. První výslech byl na četnické stanici v Kosticích, seděl jsem se svázanýma rukama na židli a zapíral jsem. Asi tak v deset večer už jsem se chvěl zimou. Vyšetřovatel se mě zeptal, jestli je mi zima, a když jsem přisvědčil, tak mě začal fackovat, z jedné i z druhé strany jsem koupil nepočítaně. A znovu se zeptal, jestli je mi ještě zima… no, už ne. Ani na záchod jsem nejdřív nesměl jít, pak jsem zjistil, proč – ve vedlejší místnosti byl právě Rozsypal, který přitom měl být v bezpečí v Rakousku. Pochopil jsem, že nemá cenu zapírat, nikoho dalšího jsem ale neudal.“

Jako jediný ze čtyř pachatelů skončil ve vězení, přitížil mu právě třídní původ. „Soudce o mně tvrdil, že jsem byl vymazlený kulacký synek, který kamarády poslal za hranice, aby je tam vycvičili na diverzanty, ale sám jsem prý byl zhýčkaný, a proto jsem zůstal doma.“ Od břeclavského soudu putoval Cyril Michalica nejprve asi na dva měsíce do brněnské věznice na Cejlu.

„Tam jsem se setkal i s plukovníkem Josefem Robotkou (významný představitel protinacistického odboje, jeho údajná protikomunistická činnost nebyla nikdy řádně prokázána, pozn. aut.), byl už odsouzen a pobýval v cele smrti, které sousedila s tou naší. Každé ráno jsem mu vynášel záchodový kbelík s bachařem v zádech, takže jsme spolu nikdy nepromluvili, maximálně jsme vyměnili pohled, stál tam vždy v pozoru, hrdý a nezlomený. Asi před dvěma léty jsem ty vzpomínky vtělil do jedné ze svých básniček, těch jsem napsal přes dvě stovky, některé se objevily i v tisku.“

Další štací Cyrila Michalici se stalo nápravné zařízení pro mladistvé, nově upravené ze zámku v Zámrsku na Orlickoústecku. Adaptace byla poměrně snadná, u objektu se čtvercovým půdorysem a vnitřním dvorem stačilo dát na okna mříže. Naopak život za nimi byl velmi tvrdý. Některé momenty byly ale překvapivě komické.

„Vychovávali nás podle Makarenka, tedy kromě práce jsme měli i různé zájmové kroužky. Já jsem hrál v dechovce a ta byla velmi populární – jako nepřátelé režimu jsme účinkovali venku třeba při prvním máji a dalších oslavách. A pak nás přihlásili i do soutěže tvořivosti mládeže a my jsme nakonec vyhráli celostátní kolo. Teprve pak si soudruzi uvědomili, že by to byla obrovská blamáž, kdyby byli první v republice vězni. Tak se nám sice omluvili, ale jako vítěz byl vyhlášen někdo jiný.“

Ještě paradoxnější situaci, ale s mnohem lepším koncem, zažil Cyril Michalica poté, co krátce pro propuštění na svobodu nastoupil základní vojenskou službu u pomocného technického praporu v Plzni. Při jednom návratu z práce se výrazně opozdil za zbytkem útvaru, a když zjistil, že už je stejně nedožene, odskočil si ve městě na pivo. Štamgasti ho hned pohostili, protože celá Plzeň pétépákům fandila, a tak se do kasáren vrátil až po dvou hodinách. Vymluvil se na svoji chromou nohu, ale jeho veliteli se to nezdálo a hned druhý den ho poslal do Vojenské nemocnice.

„Když sestřička v ordinaci sepisovala nacionále, tak si všimla, že jsem od Břeclavi, a zeptala se, jestli znám Lednici. A když jsem přisvědčil, tak hned začala doktorovi líčit, že tam nedávno byla na hodech, kde se chlapi při rvačce na nože pořezali v obličeji a ona jim to sešívala. Hned přestala psát, postavila na kafé, vykládali jsme si o památkách v okolí.

Doktor mi napsal seznam nejrůznějších specializovaných vyšetření a po celém tom kolečku se jsem měl zase dostavit do té první ordinace. Tam už ráno v čekárně sedělo několik důstojníků, a když přišel doktor se sestrou, tak ta na mě hned kývla a řekla, ať jdu dál. Tak jsem šel dovnitř a všichni ti lampasáci hleděli, že nějakej uchál a ke všemu pétépák jde jako první.“

Co bylo ale nejpodstatnější, výsledkem prohlídek bylo trvalé zproštění vojenské služby ze zdravotních důvodů. Na svobodě však Cyril Michalica jen obtížně hledal práci – byl zaměstnán jako dělník a horník na Ostravsku, později jako traktorista, na „soudružské upozornění“ ale musel tuto práci zase opustit. Přesto se mu podařilo oženit, dnes žije s manželkou v Hlohovci necelých dvacet kilometrů od rodných Kostic.

A přestože se mu ani po roce 1989 nepodařilo dosáhnout plné rehabilitace, protože ta se podle Nejvyššího soudu ČR na trestný čin obecného ohrožení nevztahuje, přinesla mu snaha o ni jednu velkou úlevu. Ještě před svým zatčením se totiž Cyril Michalica dozvěděl, že převaděč Gajda byl zastřelen bezpečností a pohraničníky u Lanžhota.

Desítky let ho trápilo svědomí, protože byl přesvědčen, že k tomu přispěly právě výslechy chlapců, které on přes svého otce Gajdovi doporučil. Teprve po roce 1989 při pátrání v archivech zjistil, že vše bylo jinak – Gajdovu cestu vyzradil jeden z agentů StB působících v Rakousku.

