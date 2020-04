Před třiceti lety navštívil Československo Jan Pavel II. ‚Jsem účastníkem zázraku,‘ vítal ho Václav Havel

Koncem roku 1989 pozvali prezident Václav Havel a kardinál František Tomášek na návštěvu Československa papeže Jana Pavla II.. Běžně se takové cesty plánují i několik let. V tomto případě ale papež přijel hned za několik měsíců. Československo navštívil Svatý otec vůbec poprvé přesně před 30 lety. Praha 7:32 21. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež Jan Pavel II. | Foto: public domain, Nikolaus von Nathusius

„Věřící z Čech, Moravy a Slovenska mají v Římě pastýře, který rozumí jejich řeči. Rozumí i jejich mlčení. V době, kdy byla církev této země umlčena, považoval jsem za součást svého poslání být jejími ústy. Nyní je mým hlavním posláním vůči místní církvi to, co Ježíš svěřil Petrovi, posilovat své bratry.“

Takhle papež Jan Pavel II pozdravil před třiceti lety věřící po příletu do Prahy. Ještě předtím ho přivítal tehdejší československý prezident Václav Havel:

„Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku. Do země zdevastované ideologií nenávisti, přijíždí posel lásky. Mám tu čest být svědkem okamžiku, kdy její půdu líbá apoštol duchovnosti,“ řekl tehdy Václav Havel.

Papež odsloužil hned první den odpoledne mši svatou na Letenské pláni. Odhaduje se, že se tam sešlo asi půl milionu lidí. „Milovaní bratři a sestry, splnilo se to, po čem jste toužili. A na co jsem se těšil i já. Alespoň na chvíli můžeme být zde pohromadě a společně slavit eucharistii,“ pronesl Jan Pavel II. na Letné.

Na papeže se přišla podívat i Alena Filipová – své dojmy tehdy popsala Československému rozhlasu takto: „Je to krásné. Co je hlavně nádherné – tolik lidí, a člověk na nich vidí nadšení, spontánní radost.“

Mše na Velehradě

Následující den se Jan Pavel II. přesunul na Moravu – na jeho mši na Velehradě se přijelo podívat asi 350 tisíc poutníků – byli to nejen Češi a Slováci, ale také Poláci, Rakušané i věřící z dalších zemí. Papež tam mimo jiné připomněl cyrilometodějskou tradici:

Papež chtěl svou cestou hlavně podpořit změny, které se v Československu děly. Nejen pro věřící proto byla jeho návštěva velice důležitá, říká kněz a církevní historik Tomáš Petráček.

„Krátce po listopadu 89 a politických přeměnách, které nastaly, tak to bylo potvrzení, že svoboda je reálná a že se něco zásadního změnilo. Přijel papež a byl to slovanský papež, který dobře znal tu situaci. Bylo to takové povzbuzení, aby společnost vykročila do nové historické etapy s důvěrou a také s určitým sebevědomím,“ vysvětluje Petráček.

Návštěvu Československa zakončil papež Jan Pavel II. v Bratislavě. Do Česka se pak vrátil ještě dvakrát – v roce 1995 a v roce 1997.