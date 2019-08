Tým archeologů a expertů na vůně namíchal parfém, který možná nosila Kleopatra

Museli vymést celý dům, pak jim ho zbořili. Po vesnicích u Temelína nezbylo skoro nic

„Museli jsme vyhodit všechno z půd, sklepů, nebylo to kam dát. Do paneláků, kde jsme dostali byty, jsme to vzít nemohli,“ vzpomíná na vysídlení pamětnice.