Dopravovala vojáky přes Atlantik a objevila se i v Bondovce. Loď Queen Elizabeth pokřitili před 80 lety

Queen Elizabeth byla svého času největší loď na světě - na délku měřila 314 metrů, na výšku 71 a široká byla 36 metrů. Vyrobili ji ve skotském Clydebanku. Chlouba společnosti Cunard měla vozit cestující z britského Southamptonu do New Yorku. Než ale stačila absolvovat testy na moři, vypukla 2. světová válka.

Winston Churchill, tehdejší první lord admirality, nařídil převézt loď do bezpečí. Queen Elizabeth dostala nový nátěr - vojenskou šeď. V roce 1940 zamířila ze Skotska na jih Anglie.

Kličkování mezi ponorkami

„Z doků vyplula tajně,“ vzpomínal John Brown, bývalý ředitel loděnic v Clydebanku. Během plavby do Southamptonu loď změnila kurz na New York. Ukázalo se, že to bylo moudré rozhodnutí, protože v den, kdy měla připlout na jih Anglie, Němci Southampton bombardovali.

Queen Elizabeth kličkovala Atlantikem, musela se vyhýbat německým ponorkám a dodržovat rádiový klid. Po šesti dnech zakotvila v New Yorku.

V bezpečí newyorského přístavu se tehdy poprvé a naposled setkaly tři největší zaoceánské lodě své doby - britské parníky Queen Mary a Qeen Elizabeth a francouzská Normandie. Za války sloužily k transportu vojáků, Elizabeth jich přepravila celkem na tři čtvrtě milionu a urazila při tom více než 800 tisíc kilometrů. Svému účelu, přepravě cestujících přes Atlantik, začala sloužit až po válce.

V roce 1946 absolvovala první plavbu s cestujícími do New Yorku. Lidé měli o cestu lodí zájem, hlavně od poloviny 50. do poloviny 60. let, jak říká poslední kapitán lodi Geoffrey Marr.

„Pro firmu Cunard to bylo deset zlatých let, lodě byly plné a firma si myslela, že snad přišla na jakési perpetuum mobile zisku.“

Plovoucí univerzita

Nepřišla. Cestující raději přes oceán létali, palivo bylo drahé a provoz parníků nerentabilní. Bývalý kapitán Marr vzpomíná na poslední návštěvu královny matky na palubě: „Měla tu loď moc ráda, takže než jsme se vydali na poslední plavbu do Ameriky, přišla se s ní rozloučit. Poobědvala na palubě, prošla si celou loď, bavila se s posádkou. Všechno ji zajímalo, měla tu loď ráda.“

V roce 1968 Queen Elizabeth vyřadili z provozu. Koupila ji skupina amerických podnikatelů, na Floridě měla sloužit jako hotel, podobně jako Queen Mary v Long Beach v Kalifornii. Z projektu ale sešlo. Loď pak získal v aukci hongkongský podnikatel Tchung Čchao Jüng.

„V jednasedmdesátém, to už byla na Floridě skoro dva roky, byla hrozně zanedbaná. V dolní části byla bůhvíjak dlouho voda, ještě po hurikánu, nikdo ji neodčerpal, takže úklid trval dost dlouho. No a pak rozhodli, že popluje do Hongkongu, i když jen se dvěma funkčními motory,“ vzpomíná Geoffrey Marr.

Z parníku měla být plovoucí univerzita a dostal nové jméno - Seawise University. V lednu 1972 ale vypukl na palubě hned na třech místech požár. Vyšetřovatelé případ uzavřeli jako sabotáž. Pachatel neznámý. Podezření na pojišťovací podvod vyvrací bývalý zaměstnanec pojišťovny Lloyd's Arthur Crook.

„V Hongkongu se tehdy říkalo, že tu loď dal zapálit její majitel, ale já tomu nevěřím. Znal jsem Tchunga i oba jeho syny a v životě jsem neviděl tak rozčileného a zničeného Číňana. Plakal ještě skoro dva týdny po tom požáru.“

‚Vítejte na palubě, pane Bonde.‘

Fanoušci bondovek vědí, že v Muži se zlatou zbraní najde překvapený Bond utajené pracoviště britské tajné služby právě ve vraku Queen Elizabeth v hongkongském přístavu. Z moře už tam dávno nevyčnívá, jeho část skončila na dně.

Jmenovkyně parníku Queen Elizabeth 2 ze 60. let taky zažila svou válku. Během konfliktu o Falklandy vozila vojáky, teď slouží v Dubaji jako hotel. Jméno ale žije dál. Vlny oceánů dnes brázdí třetí Queen Elizabeth pro dva tisíce cestujících a tisíc členů posádky.