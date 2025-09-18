Pavla Tigrida připomíná nově vsazený kámen zmizelých. Leží před domem, kde studoval
Zástupci Česko-německého fondu budoucnosti v Praze na Vinohradech položili pamětní kámen zmizelých pro českého publicistu a politika židovského původu Pavla Tigrida. Umístili ho do Kouřimské ulice, kde za první republiky žil během studií. Projekt tzv. stolpersteine, tedy kamenů zmizelých má připomínat lidi pronásledované nacisty za druhé světové války.
Pracovníci stavební firmy zasadili pozlacený kámen se jménem Pavla Tigrida do otvoru v dlažbě před domem číslo 5 v Kouřimské ulici na pražských Vinohradech.
Poslechněte si celou reportáž o pokládání kamene zmizelých na připomínku spisovatele Pavla Tigrida
Pokládání kamene inicioval česko-německý fond budoucnosti. „Stolpersteine, kameny zmizelých, se pokládají před domy lidí, kteří byli nuceni kvůli nacistickému pronásledování opustit svůj domov, kteří zmizeli z našich obzorů,“ říká pro Český rozhlas Rádio Praha ředitel fondu Tomáš Jelínek.
Většinou se stolpersteine pokládají pro lidi, kteří za druhé světové války zahynuli, Pavel Tigrid ale zemřel v roce 2003. Podle ředitele byl fond v kontaktu s organizátory pamětních kamenů v tom smyslu, zda jsou určeny i pro osoby, které za války nezahynuli, ale byli v emigraci.
„Kamenů pro lidi v exilu a lidi na útěku je celá řada, takže jsme se rozhodli pro to věnovat ten stolperstein právě Pavlovi Tigridovi,“ dodává Jelínek.
Položení kamene zmizelých se účastnily i Tigridovy děti. „Je to velmi dojemné pro nás. Je to takové jiné než všelijaké akce. Vždycky to bylo namířené na tátu, co dělal v emigraci. A myslím, že tady jsme poprvé namíření na něco jiného, jaký měl táta život před válkou jako student,“ vzpomíná dcera Deborah.
Takzvaných stolpersteine, tedy kamenů zmizelých, je v Praze téměř 900.