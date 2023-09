Petřkovická venuše se vrací do Ostravy. Sošku starou více než 23 tisíc let vystaví hornické muzeum

Smrky v italském Trentinu pamatují boje první světové války. Pod kůrou najdete i zbloudilé střely

Je to téměř 105 let od konce první světové války. Následky bojů ale nesou do dnešních dnů i stromy v italském Trentinu. Právě tam najdete hluboko pod kůrou smrků zavrtané zbloudilé olověné střely.