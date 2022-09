Koncert v Lochotíně byl pořadateli nedomyšlený. Zásahem policie dostal ‚na frak‘ i ten ‚mír‘

Plzeňský Lochotín se stal 15. září 1987 místem konání rockového koncertu. Měl být součástí mírových pochodů, které se konaly – na tu dobu překvapivě – jak na Západě, tak na Východě. Měl připomenout vraždu švédského premiéra Olofa Palmeho. Publicista Radek Diestler koncert hodnotí slovy: „Je vděčnou historkou k ilustraci ,hovadskosti‘ posledních let bolševického režimu.“ Plzeň 13:56 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Punkáči a anarchisté, červen 1999 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mírové pochody souvisely se změnami, které nastaly na konci 80. let. „Dochází k uvolňování mezinárodního napětí a ‚sbližování‘ mezi Západem a Východem. Respektive mezi americkým prezidentem Ronaldem Reaganem a představitelem Sovětského svazu Michailem Gorbačovem. Souviselo to i s podpisem dekretu o omezení raket středního doletu,“ popisuje historik Miroslav Vaněk v pořadu Jak to bylo doopravdy.

Tehdy se zdálo, že bude pozvání západních kapel do komunistického Československa dobrou příležitostí, jak nastoupit na nový politický vítr. Nešlo ale jen o dobrou vůli – byla to podmínka ze strany západoněmeckých pořadatelů.

V programu koncertu se tak objevila skupina Stromboli, „diskotékový král“ Michal David a dvě kapely ze špičky západoněmecké punkové scény. Die Toten Hosen – podle Vaňka jedna z nejúspěšnějších kapel západního Německa – a Einstürzende Neubauten.

Pro porozumění souvislostí – vyznavači punku a obdivovatelé Michala Davida tvořili dvě zcela nesourodé skupiny, které se potkaly na jednom místě.

„Přijelo víc než tři tisíce punkerů z Německa, odhady říkají, že podobné byly počty i punkerů československých. Zbytek doplňovali návštěvníci, kteří dostali lístky např. od místních organizací Revolučního odborového hnutí (ROH),“ vysvětluje Miroslav Vaněk s tím, že se problémy daly čekat.

A začala lítat rajčata…

Die Toten Hosen střídal na pódiu Michal David. „A těch šest tisíc pankáčů ihned reagovalo: začala lítat rajčata a štěrk z místních cest a cestiček. Vše letělo na pódium. Pracovníci plzeňských parků tehdy říkali, že štěrk z cestiček nebyl nikdy tak rychle přemístěn na jiné místo. Michal David byl šokovaný a vystoupení přerušil,“ popisuje Vaněk.

Dokonce na pódium přiletěla atrapa granátu, kterou moderátor akce Jožka Zeman hodil zpět do publika se slovy: „Podívejte se, co sem ti mírotvorci z NSR hodili.“

V 80. letech se stále hodně používaly „ideologické nálepky“ potvrzující rozdělení světa na Východ a Západ, takže NDR bylo to „hodné a mírotvorné“, kdežto v západním NSR byli jen „revanšisté a neonacisté“.

A pak to šlo ráz na ráz, další západoněmecká kapela Einstürzende Neubauten už nesměla vystoupit, došlo k potyčkám mezi pankáči a policií, tehdy ještě příslušníky Veřejné bezpečnosti. Účinkující byli dovlečeni do autobusu a posléze taxíky odvezeni za hranice do Bavorska.

Koncert ale pokračoval, ostuda to ale byla tak velká, že se dokonce objevila v románu Jaroslava Rudiše Konec punku v Helsinkách.

Na otázku pořadu Jak to bylo doopravdy, zda byl plzeňský mírový koncert důstojnou akcí, host pořadu historik Miroslav Vaněk odpovídá: „Samozřejmě nebyl. Byla to zfušovaná akce od začátku až do konce. Dramaturgické selhání. A zásahem policie dostal i ,na frak‘ i mír.“

