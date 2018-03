Počítačová hra Attentat 1942 je první svého druhu, tvrdí čeští tvůrci. Získá herního Oscara?

Česká počítačová hra Attentat 1942 míří na prestižní soutěž Independent Games Festival v San Francisku. Tu v herním světě přirovnávají k filmovým Oscarům. Hra zaujala porotu především precizností, s jakou popisuje život ve 40. letech 20. století. Vytvořil ji tým expertů z Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze. Praha 22:44 21. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z české hry Attentat 1942 | Foto: Univerzita Karlova v Praze, Akademie věd ČR

S výukovým konceptem se budeme u počítačových her nejspíš setkávat stále častěji. „Hrajete hru, zjišťujete příběh a do toho se ještě učíte,“ shrnuje svými slovy jeden z hráčů takzvaný koncept learning by doing, na němž je hra Attentat 1942 postavena.

Na hře pracoval šestičlenný tým pod vedením koordinátora Víta Šislera. K tomu je ale ještě potřeba připočítat další dvacítku odborníků z různých profesí, kteří při vývoji hry přispívali svými znalostmi.

„U části historiků byla na začátku určitá skepse vůči novému médiu, ale vlastně nám to nakonec prospělo,“ hodnotí zpětně Vít Šisler

Hra na skutečnost

Dějová linka příběhu je sice vymyšlená, ale reálie z doby německé okupace i poválečných let Československa jsou zachyceny velmi přesně. Hra je plná videí, z nichž většina pochází z Národního filmového archivu.

Hlavním cílem autorů bylo přiblížit běžný civilní život ve 40. a 50. letech minulého století. „Je to první hra svého druhu, zatím jsem neviděl žádnou, která by šla tak do hloubky a zachytila příběh v takové šíři,“ myslí si Vít Šišler.

Že jde o výjimečné dílo, ukazuje i nominace na prestižní světovou soutěž Independent Games Festival. Autoři z Karlovy univerzity a Akademie věd však nejsou jedinými Čechy, kteří se na slavnostní vyhlášení do San Franciska chystají. Za Českou republiku byla nominována ještě hra Chuchel od studia Amanita Design.