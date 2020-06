Přesně před sto lety se vrátily do vlasti jednotky Československých legií. Jejich cesta z bojů na východní frontě 1. světové války vedla přes celé Rusko a tamní občanskou válku. Na cestě do vlasti museli legionáři z východního cípu Ruska obeplout zeměkouli. Za komunistického režimu se o jejich anabázi mlčelo. Co všechno o jedinečném příběhu vojska dnes víme? A proč dodnes nejen v Rusku budí kontroverzi?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Tomáš Roček, David Kaiser