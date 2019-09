10. 9. 2019 | Praha

Radnice Prahy 6 by měla ve čtvrtek rozhodnout, co bude dál s pomníkem maršála Koněva, který přispěl k vytlačení nacistických jednotek z Prahy, ale podílel se i na potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku či stavbě Berlínské zdi. Proč kolem této sochy nyní vzplály tak vyhrocené vášně? A co spor vypovídá o tom, jak vnímáme svou vlastní minulost? Ptáme se spisovatele Jiřího Padevěta.