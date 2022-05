Největší podvrh v dějinách československé archeologie se vrátil do Stupavy na Uherskohradišťsku

V roce 1932 se ve Stupavě na Uherskohradišťsku našly kameny s nápisem ve hlaholici, který naznačoval, že jde o náhrobek věrozvěsta Metoděje. Z malé obce v Chřibech pak na začátku 30. let minulého století udělaly ve své době turistický cíl pro desítky tisíc návštěvníků.

Vědecká komise později prohlásila kamenné desky za podvrh. Stále není známo, kdo falešný náhrobek vyrobil a nastrčil. Tajemstvím také stále zůstává, kde je věrozvěst Metoděj skutečně pohřben.

Tyto kameny se do Stupavy po desítkách let vrátily a jsou k vidění od 20. do 22. května 2022 ve stupavském kulturním domě.