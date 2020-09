Unikátní stříbrný poklad. Archeologové našli na Písecku stovky mincí ze 13. století

Archeolog Martin Pták zvedá hrudku hlíny, ve které se ukrývá další mince. „Tohle je brakteát z druhé poloviny 13. století. Přiřazujeme ji k Přemyslu Otakaru II. Datačně po roce 1260,“ ukazuje.

Na mincích je hlava panovníka a ryby v kruhu kolem. Ražba je jednostranná. Podle technika archeologického oddělení Prácheňského muzea v Písku Tomáše Hiltschera upozornil na naleziště jeden z místních obyvatel, který při procházce našel několik mincí.

„To iniciovalo celou prospekci, protože už od začátku byl předpoklad, že jde o nějaký depot. Nyní provádíme nějakou závěrečnou fází skrývky, kdy se dostáváme do těch nejhlubších úrovní. Kolegové tady po centimetru procházejí celou plochu a vyndávají jednotlivé mince,“ popisuje.

Za unikátní považují archeologové to, že všechny mince jsou jednoho typu. Domnívají se, že to mohl být obnos peněz, který šel přímo z mincovny a vůbec se nedostal do oběhu. Nasvědčuje tomu i velmi dobrý stav většiny brakteátů.

„Po omytí je to parádní stříbrná věc, která se leskne. Je to dáno ryzostí kovu. Pohybujeme se kolem 90 procent stříbra ve slitině, zbytek tvoří měď. Mince byla neskutečně kvalitní, akceptovali ji i zahraniční obchodníci. Měla konkurovat bavorským fenikům, které tady na jihu Čech tvoří valnou část mincovních pokladů nebo jsou namíchány s brakteáty,“ přibližuje Pták.

Archeologové získali stovky mincí, jejich přesný počet zatím neznají. Historická hodnota pokladu je podle Ptáka veliká. Lidé jej uvidí na krátkodobých výstavách v příštím roce.

