Politické rehabilitace se za komunistů ocitly v rukou katů. Ti tak posuzovali sami sebe

Čtyři dekády komunistické historie mají na svém kontě řadu nevinných obětí, bezpráví a nespravedlností, ostatně tak jak tomu v totalitních státech bývá. Kdo není s námi, je proti nám, i takový byl slogan doby. Řada křiklavých případů ovšem v některých obdobích i samotné komunisty přivedla k rozhodnutí, že je třeba napravit alespoň něco. Procesy nazývané „rehabilitační" měly pojmenovat nejen nespravedlnosti, ale také očistit jména odsouzených. Jak to bylo doopravdy Praha 7:54 27. května 2024 Pomyslným zahradnickým kozlem se stal tehdejší předseda Nejvyššího soudu Josef Urválek – jedna z nejhorších postav 50. let

Bohulibé záměry, které se ovšem častokrát míjely účinkem i proto, že pomyslní kati se stali těmi, kteří měli o rehabilitacích rozhodovat. Absurdně tak měli de facto kontrolovat a posuzovat sami sebe.

Vzniklo tak několik rehabilitačních komisí, které se musely pohybovat pouze ve vytyčených mantinelech a jejich výstupy v žádném případě nesměly ohrozit samu podstatu komunistického státu a odpovědnost jeho představitelů za spáchaná příkoří. V pohádkách se tomu říká „chytrá horákyně“, oblečená i neoblečená, obutá i bosá.

Tento příměr lze použít už na první z rehabilitačních komisí, nazvaná je Barákova podle tehdejšího ministra vnitra. Předstoupil před ni také jeden z nejhorších estébáckých vyšetřovatelů Karel Košťál. Paradoxem bylo, že sám Barák předkládal návrhy pro další vykonstruované procesy v letech 1954–1956 a zároveň stál v čele komise.

Host pořadu Českého rozhlasu Plus Jak to bylo doopravdy historik Jan Kalous k tomu říká: „Komise se zabývala pouze případy uvězněných komunistů a z výsledku je zřejmé, že to byla spíše komise revizní než rehabilitační. Dokonce konstatovala, že některé trestné činy nebyly odhaleny anebo byly potrestány více, než bylo únosné a nutné, ale že tresty byly oprávněné.“

Další komisí pak byla tzv. Kolderova, zřízena byla v září 1962 za éry prezidenta Antonína Novotného.

„Její vznik souvisel s děním v Sovětském svazu, kde v září 1962 proběhnul 22. sjezd sovětských komunistů a nejvyšší představitel státu Chruščov otevřeně kritizoval na celém plénu – nikoliv jen v utajeném projevu – Stalina. To vyvolalo další potřebu rehabilitací a přenášelo se to postupně do celého sovětského bloku,“ vysvětluje historik Kalous.

Ovšem i Drahomír Kolder byl kovaný komunista, který byl oblíbencem prezidenta Novotného, a v této komisi zasedli i Alexander Dubček, Lubomír Štrougal či Jozef Lenárt.

Urválek měl naplňovat závěry

Dalším pomyslným zahradnickým kozlem se stal tehdejší předseda Nejvyššího soudu Josef Urválek – jedna z nejhorších postav 50. let –, který měl naplňovat závěry komise. Právě on byl spoluodpovědným za kruté fyzické týrání vězňů, mučení a vystavování psychickému násilí.

Třetí komisí byla tzv. barnabitská, která se zaměřila na politické procesy s tzv. buržoazními nacionalisty. Právě tehdy byl jedním z odsouzených Gustáv Husák a jeho rehabilitace mu tak otevřela dveře do nejvyšších pater politiky v období tzv. normalizace, jejímž smutným symbolem se stal.

Výčet komisí stále nekončí, další se jmenovala Pillerova podle tehdejšího středočeského tajemníka KSČ, který stál v jejím čele, a v komisi byl také například historik Karel Kaplan.

„Byla velmi kritická k tehdejšímu i minulému vedení komunistické strany a to způsobilo poměrně velké problém s přijetím závěrečné zprávy,“ konstatuje Kalous.

Navíc v dané době vzniklo sdružení bývalých politických vězňů K 231 a veřejnost se dozvídala o otřesných příbězích. Veškeré snahy pak skončily s příjezdem sovětských tanků v srpnu 1968, výsledná zpráva přijata nakonec nebyla a pak další komise tzv. Kempného její výsledky „upravila“ tak, že ji komunisté odhlasovali, a tím byly veškeré snahy o rehabilitace ukončeny.

Na ty skutečné a opravdové rehabilitace si československá veřejnost musela počkat až po pádu komunismu v roce 1989.

Na otázku pořadu historik Jan Kalous odpovídá: „Politické rehabilitace se ocitly v rukou katů, limitem jejich práce byla právě přímá účast pachatelů zločinů uvnitř komisí. Komisím práci zadávala komunistická strana a ta neměla zájem o své krvavé minulosti mluvit, protože se obávala podrytí své pozice ve společnosti. Odpovědní byli nejen přímí vykonavatelé, tedy vyšetřovatelé, soudci, prokurátoři, ale především vrcholní politici Komunistické strany Československa.“

