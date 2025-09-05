Pomník biskupa z Lichtensteinu-Castelcorna má stavební povolení. Přípravy však provázely spory
Radnice v Kroměříži získala po čtyřech letech stavební povolení pro výstavbu památníku, který připomene biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Nic už tedy nebrání jeho výstavbě. Přípravy stavby před Arcibiskupským zámkem na Sněmovním náměstí provázely spory. Historický význam osobnosti biskupa ze 17. století je kontroverzní.
Karel II. z Lichtensteinu-Castelkorna byl vzdělaný duchovní, sběratel, mecenáš a velký budovatel. Jeho kritici mu ale vyčítají, že coby olomoucký biskup nečinně přihlížel čarodějnickým procesům v 17. století na Šumpersku.
Při nich přišlo o život kolem stovky nevinných lidí obviněných z čarodějnictví a následně umučených a upálených.
Kroměříž biskupovi naopak vděčí za současnou podobu Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady a také za vybudování Květné zahrady – tedy za památky UNESCO.
Současný starosta Tomáš Opatrný (ANO) nechal loni v srpnu o osudu projektu rozhodnout zastupitele, kteří realizaci podpořili. V té době už byla schválená licenční smlouva o dílo se sochařem Ondřejem Olivou na 1,7 milionu korun.
‚Druhý nejvýznamnější biskup‘
Podle lidoveckého místostarosty Pavla Motyčky je význam biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna pro město nezpochybnitelný. „Myslím si, že vedle Bruna ze Schauenburku je pro město druhým nejvýznamnějším biskupem,“ říká místostarosta.
„Z historie víme, kolik měst po třicetileté válce zaniklo, a díky biskupovi (Karlu II. z Lichtensteinu-Castelcorna) máme tak krásné město. O tom, že si občané biskupa v té době velmi vážili, svědčí i deska, která je umístěna ve vestibulu radnice,“ dodal Motyčka.
Památník bude mít abstraktní podobu obelisku. Na vybudování přispěl částkou 300 tisíc korun i Klub UNESCO. Na místě před Arcibiskupským zámkem už začaly stavební úpravy nutné pro osazení sochy.
Obelisk by měl být na místě do konce letošního roku. Přesný termín vedení města nezveřejnilo.