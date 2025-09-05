Pomník biskupa z Lichtensteinu-Castelcorna má stavební povolení. Přípravy však provázely spory

Radnice v Kroměříži získala po čtyřech letech stavební povolení pro výstavbu památníku, který připomene biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Nic už tedy nebrání jeho výstavbě. Přípravy stavby před Arcibiskupským zámkem na Sněmovním náměstí provázely spory. Historický význam osobnosti biskupa ze 17. století je kontroverzní.

Karel II. z Lichtensteinu-Castelkorna byl vzdělaný duchovní, sběratel, mecenáš a velký budovatel. Jeho kritici mu ale vyčítají, že coby olomoucký biskup nečinně přihlížel čarodějnickým procesům v 17. století na Šumpersku.

Při nich přišlo o život kolem stovky nevinných lidí obviněných z čarodějnictví a následně umučených a upálených.

Kroměříž biskupovi naopak vděčí za současnou podobu Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady a také za vybudování Květné zahrady – tedy za památky UNESCO.

Současný starosta Tomáš Opatrný (ANO) nechal loni v srpnu o osudu projektu rozhodnout zastupitele, kteří realizaci podpořili. V té době už byla schválená licenční smlouva o dílo se sochařem Ondřejem Olivou na 1,7 milionu korun.

‚Druhý nejvýznamnější biskup‘

Podle lidoveckého místostarosty Pavla Motyčky je význam biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna pro město nezpochybnitelný. „Myslím si, že vedle Bruna ze Schauenburku je pro město druhým nejvýznamnějším biskupem,“ říká místostarosta.

„Z historie víme, kolik měst po třicetileté válce zaniklo, a díky biskupovi (Karlu II. z Lichtensteinu-Castelcorna) máme tak krásné město. O tom, že si občané biskupa v té době velmi vážili, svědčí i deska, která je umístěna ve vestibulu radnice,“ dodal Motyčka.

Památník bude mít abstraktní podobu obelisku. Na vybudování přispěl částkou 300 tisíc korun i Klub UNESCO. Na místě před Arcibiskupským zámkem už začaly stavební úpravy nutné pro osazení sochy.

Obelisk by měl být na místě do konce letošního roku. Přesný termín vedení města nezveřejnilo.

Blanka Kovandová, kvr

