Archeologové v Pompejích našli novou hodnotnou fresku s motivem z řecké mytologie

Na archeologickém nalezišti v Pompejích v jižní Itálii se našla velmi dobře zachovalá freska s mytologickým motivem. Na nástěnné malbě jsou postavy sourozenců Frixose a Hellé. Podle vedení naleziště má freska velmi kvalitní provedení a obrovskou hodnotu, napsaly agentury ANSA a AFP. 12:07 2. března 2024

„Z restaurátorských prací a vykopávek v Domě Lédy v Pompejích se vynořil mytologický obraz dvou uprchlíků na moři, Frixose a Hellé,“ uvedl ředitel naleziště Gabriel Zuchtriegel a zveřejnil fotografii fresky.

„Je to nádherná freska, zachovalá, ve výborném stavu. Je to krásné dílo co do barevnosti, živosti i provedení,“ uvedl Zuchtriegel při prezentaci nálezu.

Archeologové novou fresku našli v blízkosti dřívějších objevů. Nově byla objevena také freska se zátiším, portréty žen v medailonech nebo zeď se žlutou výmalbou a jemnými dekoracemi.

Poslední měsíce přinesly také nálezy několika sošek, které se nyní restaurují. Správa archeologického parku z domu Lédy odstraňuje popel, chce jasně určit rozložení místností v domě, a pak začít s restaurátorskými pracemi.

Antický přístav Pompeje nedaleko Neapole spolu s římskými městy Herculaneum, Stabie a Oplontis zničila před téměř 2000 lety erupce sopky Vesuv. Obyvatele zastihla katastrofa nepřipravené a mnoho z nich zatuhlý popel věrně zachytil v posledních okamžicích života. Při neštěstí zemřelo na 3000 lidí.

Archeologický park Pompeje, který je rovněž památkou UNESCO, je po římském Koloseu druhou turisty nejnavštěvovanější italskou památkou.

Affresco di Frisso e Elle emerso a Pompei, vedi qui il press briefing sulle novità: https://t.co/kfQS94D9gd pic.twitter.com/OyMntdjSru — Gabriel Zuchtriegel (@GZuchtriegel) March 1, 2024