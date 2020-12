Komunisté před 50 lety přijali Poučení z krizového vývoje. Ospravedlnili jím sovětskou okupaci i čistky

Okupaci v srpnu 1968 i následné čistky posvětilo takzavné Poučení z krizového vývoje. Dokument, který před 50 lety přijala Komunistická strana Československa, znamenal definitivní tečku za událostmi Pražského jara. Materiál ovlivnil životy statisíců lidí a na dalších dvacet let se stal jedním z pilířů tehdejšího totalitního režimu. Praha 13:06 10. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takzvané Poučení z krizového vývoje byl dokument, který schvaloval vpád vojsk Varšavské smlouvy a ospravedlňoval čistky, které ovlivnily životy statisíců lidí | Foto: Dušan Neumann | Zdroj: Český rozhlas

„Mělo to hluboké následky, že se zase situace po určitém odlehčení ztvrdila. A bylo spoustu lidí, kteří byli zavření a měli obrovské potíže. Takže dny normalizace potom dál a dál - ty byly velice smutné,“ vzpomínal pro projekt Paměť národa Gustav Černý.

V srpnu 1968 byl funkcionářem odborů v plzeňské Škodovce. Spolu s dalšími spolupracovníky organizoval veřejné akce, aby vyjádřili nesouhlas se srpnovou okupací.

Nedlouho poté byl vyloučen ze strany a dostal výpověď z práce. „Stáli o to, abych odvolal to, co jsem tenkrát hlásal. Nikdy jsem to neodvolal. A dělali se mnou asi čtyřikrát, pětkrát prověrku. Tenkrát byl takový termín, který byl zavedený od soudruha Husáka, že jsme byli pomýlení. Já jsem pomýlený nebyl.“

V rámci čistek přišlo o své funkce zhruba 700 tisíc členů strany. Často šlo o lidi, kteří v 50. letech komunistický režim budovali - absolventy politických škol i ty, kteří po roce 1948 studovali v Sovětském svazu.

„Čistky byly skutečně monstrózní. V okresech typu třeba Jindřichův Hradec bylo padesát procent členské základny obměněno. A všichni, kdo ve straně měli nějaký kritičtější názor, skončili. Mimochodem je to důsledek i toho, jak potom ta strana vypadala v roce 1989 a jak její nástupkyně vypadá dnes,“ přibližuje pro Radiožurnál historik Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů

V prosinci 1970 přijalo vedení KSČ takzvané Poučení z krizového vývoje. Dokument předkládal události jara 1968 jako akci kontrarevolučních živlů a vysvětloval nutnost následných represí.

Příloha novin i debaty v rozhlasu

„Součástí toho poučení bylo i vysvětlení role Sovětského svazu a vojsk Varšavské smlouvy. Proč došlo k vpádu vojsk, k okupaci, proč je nutné, aby tu sovětská vojska i nadále zůstávala, proč je to vlastně správné,“ dodává Libor Svoboda.

Text poučení byl masově šířen. Vyšel jako příloha deníku Rudé právo nebo jako samostatná brožura ve vysokém nákladu.

Několik debat s nejvyššími členy rady odvysílal také Československý rozhlas, na začátku roku 1971 s tehdejším předsedou ústřední kontrolní a revizní komise Milošem Jakešem: „I bezpartijní, kdyby takto špatně postupoval, pomáhal rozkládat místo upevňovat, tak by musel nést důsledky svých činů.“

Prověrky se nevyhnuly ani nekomunistům. Bývalí političtí vězni usilující o rehabilitaci, pedagogové a mnozí další museli podepsat, že souhlasí se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Ti, kteří odmítli, přišli o zaměstnání nebo byli vyhozeni ze škol.

Z veřejného života tak bylo vyloučeno více než 300 tisíc lidí.