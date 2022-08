Povodeň před 20 lety zasáhla také pražské divadlo Karlín. Diváky na čtyři roky nahradili restaurátoři

Velká voda se před 20 lety nevyhnula ani kinům, divadlům nebo muzeím. Řada pražských divadel tak v září namísto sezóny zahájila dlouhé období oprav. Asi nejvíc tisíciletá povodeň poškodila Hudební divadlo v Karlíně. Divadlo muselo projít celkovou rekonstrukcí, podařilo se ovšem zachránit původní malovanou oponu. Praha 15:59 14. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z dnes opraveného Negrellho viaduktu bylo vidět zatopené ústřední autobusové nádraží Florenc, karlínský Sokol nebo Hudební divadlo Karlín. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Povodeň do Karlínského divadla dorazila 15. srpna 2002. Nejprve se pod sedačkami začala tlačit spodní voda, teprve pak přišla vlna karlínskými ulicemi.

„Zhruba 10 dní před povodní jsme se vrátili z úspěšného zájezdu po Japonsku, těšili jsme se domů. V Japonsku jsme také zažili deště, ovšem nečekali jsme, že něco podobného zažijeme v Praze,“ popisuje Radiožurnálu bývalý technický ředitel karlínského divadla Jiří Blažek.

První pocit ze záplav popisuje Blažek jako šok: „Když jsem stál na původní vrátnici, tak jsem měl pocit, že jsem uvězněný v obrovském akváriu. Než praskly okna a dveře, bylo to jako dívat se do akvária. Vypnuli elektřinu, všude byla tma… Když jsme se dostali na ochozy, svítili jsme baterkou. Občas jsem si připadal jako na ztroskotané lodi. Někdy se ozvala vzduchová bublina nebo skřípání sedadel, která se začala kroutit.“

Voda tehdy sahala asi půl metru nad nové jeviště. To se během rekonstrukce muselo o několik centimetrů zvýšit. Naopak hlediště je níže a řady sedaček se postupně zvedají.

Původní v dnešním divadle je malovaná opona, které povodeň tolik neublížila. „Vytáhli jsme ji nahoru jako první,“ říká Blažek. Opona o rozměrech 8,3 krát 12,8 metru se musela – vzhledem k velikosti – opravovat čtyři měsíce v tenisové hale na Zbraslavi.

Voda si vybrala svou daň i na suterénu divadla. Dnes je zde bar, do roku 2002 tady ale sídlil Jiří Suchý s divadlem Semafor. „Utopil se tady klavír po Šlitrovi. Lidé si brali na památku kladívka, rozdávala se jako suvenýr. Ale trochu smutný suvenýr,“ vzpomíná Blažek.

Jiří Suchý se do Karlína už nevrátil, s divadelní družinou zakotvil v Dejvicích. Do karlínského divadla na čtyři roky nastoupili dělníci a restaurátoři. Divadlo se slavnostně znovuotevřelo v říjnu 2006 muzikálem Producenti. Velká voda v srpnu roku 2002 vnikla i do Národního divadla, do Spirály anebo do divadla v Dlouhé.